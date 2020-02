Birds of Prey prend la première place, mais s’envole au box-office

Malgré quelques grands Joker Oscar gagne ce soir, tout ne va pas bien dans le monde de DC Comics. Bien qu’il soit initialement prévu de gagner entre 45 et 55 millions de dollars, le film DC de Warner Bros. Oiseaux de proie ouvert doux à # 1 avec une prise domestique de 33,2 millions de dollars. Malgré un solide 81% sur Rotten Tomatoes et un B + CinemaScore, la comédie d’action féminine dirigée par Margot Robbie n’a pas pu atteindre les sommets de la même stylisée Dead Pool la franchise. Avec des coûts au nord de 85 millions de dollars avant P&A, Des oiseaux effectué plus à égalité avec l’ouverture de la deuxième John Wick film (qui a coûté 40 millions de dollars)… sauf que le personnage de Harley Quinn se détachait de la manne financière de 2016 Suicide Squad, qui a ouvert à 100 millions de dollars de plus que Des oiseaux avec 133 millions de dollars.

Internationalement Oiseaux de proie apporté 48 millions de dollars pour une prise mondiale de 81,2 millions de dollars. Les grosses du week-end prochain vous diront si le film aura des jambes au fur et à mesure Sonic l’hérisson, Fantasy Island et Le photographe. Espérons que 2021 The Suicide Squad -aussi mettant en vedette Harley- bénéficiera de la réponse positive du public au nouveau film.

Sony’s Mauvais garçons pour la vie a poursuivi sa forte résistance grâce à Robbie’s Suicide Squad et Concentrer co-star Will Smith. Le trio d’action est tombé d’une place à la deuxième place, gagnant 12 millions de dollars pour un total intérieur de 166,3 millions de dollars et 336,3 millions de dollars dans le monde.

Au n ° 3 est Universal 1917, qui n’a peut-être pas remporté le prix du meilleur film ce soir, mais a réussi à exploiter le buzz des récompenses dans un impressionnant week-end de 9 millions de dollars (en baisse de 5% seulement le week-end dernier) pour 132,5 millions de dollars au pays et 287,3 millions de dollars dans le monde.

Universal’s Dolittle a également maintenu une prise décente auprès du public familial, ne baissant que de 12% pour une prise intérieure de 63,9 millions de dollars et de 158,6 millions de dollars dans le monde.

Sony’s Jumanji: le niveau suivant 5e avec 5,5 millions de dollars pour une prise intérieure de 298,4 millions de dollars, à peine 300 millions de dollars. Dans le monde, il a pris 768,4 millions de dollars, soit un peu moins de 200 millions de dollars Bienvenue dans la jungle‘S 962,1 millions de dollars, mais néanmoins tout à fait un bon interprète.