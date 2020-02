Birds Of Prey sur la bonne voie pour la pire ouverture du DCEU à ce jour

Malgré de bonnes critiques, Cathy Yan Oiseaux de proie est en deçà du box-office national, du moins par rapport aux sept versions précédentes de Warner’s DC Extended Universe.

Le Wrap rapporte que la dernière sortie sur grand écran de Harley Quinn n’a rapporté que 13 millions de dollars au pays vendredi, et est en passe de gagner un total de 34 millions de dollars lors de son premier week-end. Ce serait l’ouverture la plus basse pour une adaptation DC depuis Jonah Hex en 2010, qui n’a géré que 5,3 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours, et la plus basse de toutes les entrées DCEU à ce jour.

Dans la période précédant ce week-end, les trackers prévoyaient une ouverture de 55 millions de dollars, tandis que Warner Bros.a proposé une prévision plus prudente de 45 millions de dollars. Cependant, le film étant en deçà des attentes, il semble maintenant que Birds of Prey ne dépassera même pas 100 millions de dollars au niveau national sur toute sa durée.

Dans le monde, le film de Yan a jusqu’à présent rapporté un total de 31,1 millions de dollars. Compte tenu du budget estimé du film de 85 à 95 millions de dollars, ce chiffre n’est guère désastreux à voir après une journée, bien que cela signifie que le film aura besoin de quelques jambes sérieuses pour rattraper même certaines des entrées les plus faibles de la DCEU, telles que comme Shazam !, qui a géré 364,6 millions de dollars dans le monde l’an dernier.

Dans l’ensemble, tout en Oiseaux de proie a peu de chances de tomber comme l’un des plus gros flops d’une année qui nous a déjà apporté Dolittle, sa performance est certainement pâle par rapport à celle du dernier film DC classé R pour interpréter un criminel psychotique au maquillage flamboyant.

Bien que le manque relatif de concurrence ce mois-ci puisse aider le film à flotter un certain temps, il semble que le véritable espoir de DC au cinéma en 2020 soit Wonder Woman 1984, qui devrait sortir en salles le 5 juin.