Birth La naissance d’Archie a aggravé la relation de Harry avec la famille royale

Le duc de Sussex a décidé que son fils aurait une vie normale, loin de la royauté …

Il semble que les problèmes du prince Harry avec sa famille n’ont fait qu’empirer avec la naissance de son fils Archie Harrison.

Lorsque le bébé est né en mai de l’année dernière, le E! Les nouvelles ont révélé qu’il était possible que le fils de Harry et Meghan Markle ait reçu le titre de prince, mais que ce ne serait qu’une décision de la reine Elizabeth II.

Rappelez-vous que seul le fils aîné du prince William, George, avait le droit d’être nommé prince, mais la reine a également donné à Charlotte et Louis le titre important.

Archie devait être nommé prince lors de son baptême, tout comme la princesse Charlotte et le prince Louis, fils de William et Kate Middleton, mais cela ne s’est pas produit et même la reine n’était pas présente à l’importante célébration.

La véritable historienne Marlene Koenig a justifié à l’époque qu’à la naissance, le bébé ne recevrait que la reconnaissance du comte de Dumbarton, mais elle a déclaré que les ducs de Sussex avaient décidé de rejeter le titre de comte, justifiant qu’ils voulaient “ une vie normale ” pour leur fils. .

Koenig dit qu’Harry se sentait toujours «moins» dans la famille royale, et à plusieurs reprises il voulait renoncer à la royauté, mais maintenant qu’il est père, il n’aurait pas enduré ce genre de «mépris» pour son propre fils.

Une source a déclaré au magazine Grazia: «Ils continuent de blâmer la duchesse [Meghan], mais elle n’a absolument rien à voir avec ça, son seul “problème” était de soutenir la décision de son mari. “

