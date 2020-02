Bis David Bisbal et Elena Tablada célèbrent l’anniversaire de leur fille séparément

David Bisbal et Elena Tablada avec leur fille Ella étant un bébé

La fille du couple séparé, Ella, a eu 10 ans, et les deux parents sont fiers de la fille.

David Bisbal et son ex Elena Tablada ont célébré séparément le 10e anniversaire de leur fille Ella, dont les deux sont heureux et fiers de l’avoir.

La chanteuse a exprimé sur son réseau social à l’occasion de l’anniversaire de la jeune fille: «Joyeux anniversaire à la princesse de la maison! La meilleure sœur aînée du monde! Au pied d’une photo d’Ella sur son dos et portant Matteo, le fils de Bisbal avec son épouse actuelle Rossana Zanetti.

Elena Tablada, pour sa part, a écrit ce message pour sa fille: «Bonne vie à la fille qui brille le plus, capable d’éblouir même à l’ombre. Une décennie qui m’a rempli d’enseignement, de courage, de force, de courage, d’enthousiasme, d’émotion, de fierté et de désir de tout. Pendant 10 décennies de plus à côté de la petite femme géante qui m’a choisie et a fait de moi une mère un jour comme aujourd’hui. »

Le message de la mondaine était accompagné d’une photo à contre-jour, qui montre la silhouette du beau visage de sa fille.