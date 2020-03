Bisous à l’air! Natti Natasha a été surprise par l’ex de JLo sur scène

Ce qui s’est passé ce jour-là pendant l’émission “Look Who’s Dancing” est revenu à la lumière lorsque Natti Natasha chantait et soudain, l’ex-petit ami de JLo, Casper Smart, est apparu.

27 mars 202015: 58 heures

Ce n’est un secret pour personne que pendant la quarantaine, les moments de loisirs sont exposés, ce qui a provoqué une vidéo où elle semble à nouveau viralisée Natti natasha embrasser le petit ami de son ex Jennifer Lopez.

La célèbre interprétait ses chansons les plus réussies “J’aime et sans pyjama”, dans le spectacle, la célèbre a également dansé et porté sa silhouette la plus chaude, quand elle a été soudainement interrompue.

Natti natasha chantait et s’approchait à son tour de l’endroit où se trouvaient les jurés, et à ce moment-là Casper Smart Elle a quitté sa place, pour suivre la célèbre chanteuse jusqu’à ce qu’elle se rapproche plus que d’habitude et c’est là qu’il a décidé de l’embrasser.

Mais Natti natasha Il l’a arrêté et lui a donné un regard malicieux et a continué à présenter son spectacle, et bien sûr l’ex-petit ami de Jennifer Lopez n’avait pas d’autre choix que de se retirer de la scène.

