Bits de parc à thème: Coronavirus, et… Eh bien, c’est tout

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Bien…

Et plus?

Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a pas eu de colonne sur les parcs à thème au cours de la dernière semaine, ici / Film. Je n’ai probablement pas besoin de vous dire pourquoi; c’est peut-être plus précis que je ne devrais pas avoir à vous dire pourquoi. Comme la pandémie de coronavirus a pratiquement fermé l’ensemble du monde, elle a eu un impact sur la plupart des principaux centres de divertissement du monde, des sports aux cinémas en passant par les parcs à thème. Bien sûr, parce que les parcs à thème Disney sont répartis dans le monde, pas seulement aux États-Unis, les fermetures ne sont pas toutes universelles.

Shanghai Disneyland, par exemple, a rouvert partiellement en même temps que le coronavirus commençait à avoir un impact clair aux États-Unis. Bien sûr, «partiellement rouvert» signifie ici «un nombre limité d’expériences de shopping, de restauration et de loisirs». Donc… pas le vrai parc. Cette histoire de Deadline a été publiée le 9 mars, mais au 20 mars, rien n’avait changé. Et à Tokyo Disneyland, alors que le parc reste fermé, il y a eu récemment des ballons d’observation, ce qui implique que quelqu’un, quelque part, faisait du travail.

Mais l’impact sur les parcs est indescriptiblement massif. Lorsque Walt Disney World a fermé ses portes le 15 mars, ils ont fait une grande fête d’au revoir sur Main Street, aux États-Unis, avec le président du parc Josh D’Amaro posant pour des photos. Pour être clair, tout d’abord, c’est à la fois incroyablement stupide et incroyablement irresponsable d’organiser, au milieu d’une pandémie mondiale, une grande fête avec de nombreux étrangers se rapprochant les uns des autres. Il est également déconcertant de voir les gens agir comme si c’était la fin d’une époque, quand les parcs rouvriront sans aucun doute (à un moment donné). Et pourtant, cette fête a continué, alors même que Disney fermait immédiatement son programme collégial et empêchait de nombreux étudiants de comprendre comment rentrer chez eux en toute sécurité.

Bien sûr, l’une des industries les plus durement touchées par la pandémie est la restauration. Et donc, il a été à la fois triste et sans surprise de voir des licenciements et des fermetures dans certains des restaurants de Disney Springs. Les employés du chef Art Smith’s Homecomin ’et de Splitsville ont perdu leur emploi, bien que ceux de Homecomin’ recevront au moins une assurance maladie vers la fin avril. C’est probablement un confort froid, mais mieux que rien. Il est dit dans cette histoire que les restaurants espèrent rouvrir une fois que les choses se seront calmées, mais… vous savez, qui sait quand diable cela se produira?

Naturellement, parmi les choses qui prennent une pause, il y a les projets de construction. Walt Disney World, en constante expansion dans ses 43 miles carrés d’espace, a de nombreux projets en préparation, mais ils prennent une pause pour l’instant. Quels types de projets sont concernés? Eh bien, tout, de l’attraction TRON Lightcycle à l’hôtel Star Wars Galactic Starcruiser, était en quelque sorte en construction. Les dates d’arrivée originales de ces projets sont maintenant repoussées à qui sait quand.

Bien que la célébration de Walt Disney World ait été sourde, il était presque certainement plus préoccupant de penser à ce qui pourrait se passer à bord des navires de Disney Cruise Line. Le dernier navire de ce type en pleine mer, le Disney Wonder, a récemment accosté à San Diego, et bonne nouvelle! Personne n’avait de symptômes de coronavirus. Pas de blagues ici – c’est vraiment une bonne chose que personne ne présente de symptômes et que les navires fassent une pause jusqu’au 12 avril.

Disney et Universal avaient annoncé, le 12 mars, une fermeture généralisée de tous leurs parcs aux États-Unis ainsi qu’à l’étranger. Cette fermeture s’est initialement prolongée jusqu’au 31 mars, date que tous les avertis noteront bientôt. Plus encore, vous avez peut-être remarqué que le CDC a publié un ensemble élargi de lignes directrices au milieu du mois, suggérant que les grands rassemblements devaient être limités pour les huit prochaines semaines. Il n’est donc pas surprenant qu’Universal ait prolongé sa fermeture jusqu’au 19 avril. À l’heure de la presse, Disney n’a pas prolongé sa propre fermeture, mais si vous vous attendez à retourner dans les parcs le 1er avril, quelqu’un va être obtenir une farce de poisson d’avril méchant. Que Disney a attendu si longtemps pour annoncer ce qui est sûrement évident, c’est se gratter la tête, mais il y a fort à parier qu’ils prolongeront leurs propres fermetures assez tôt.

Bien sûr, qui sait quand les parcs seront à nouveau ouverts. La Californie est essentiellement fermée pour les quatre prochaines semaines, et le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il pouvait imaginer que cet arrêt soit doublé. Dans des moments difficiles comme ceux-ci, il est particulièrement frustrant de ne pas pouvoir s’évader comme les parcs à thème pour oublier nos ennuis. Pour l’instant, faites ce que je fais: regardez des vidéos YouTube de manèges, de spectacles et bien plus encore. Écoutez la musique de fond du parc à thème Disney. Et le plus important: qui que vous soyez, où que vous soyez, restez en sécurité et en bonne santé.

Le post Theme Park Bits: Coronavirus, et… Eh bien, c’est à ce sujet est apparu en premier sur / Film.