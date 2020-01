Bits TV: «Ragnarok», «Better Things», «Saved by the Bell», «Grey’s Anatomy»

Dans cette édition de TV Bits:

Regardez les bandes-annonces de Ragnarok et Better Things.

Mark-Paul Gosselaar a rejoint le casting de la renaissance Saved by the Bell.

Justin Chambers quitte Grey’s Anatomy.

Besoin d’un correctif Thor / Loki entre les films Thor? Vous voudrez peut-être vérifier Ragnarok, une série norvégienne qui transplante la mythologie nordique dans un lycée moderne. La série «se déroule dans la petite ville fictive d’Edda, située dans la nature norvégienne à couper le souffle. L’histoire tourne autour des habitants d’Edda, qui ne sont peut-être pas tous ceux qu’ils prétendent être. Avec eux, nous vivons un monde en profonde mutation: fonte des pôles, hivers chauds, violentes averses. Certains pourraient dire que nous nous dirigeons vers un autre Ragnarok. À moins que quelqu’un n’intervienne à temps… »L’émission arrivera sur Netflix 31 janvier.

Une nouvelle saison de Des choses meilleures se dirige vers FX, et voici la première bande-annonce. La série, qui met en vedette et a été créée par Pamela Adlon est «l’histoire de Sam Fox, une mère célibataire et actrice qui travaille sans filtre, élevant ses trois filles à Los Angeles. Elle s’occupe également de sa mère, une expatriée anglaise qui vit de l’autre côté de la rue. Qu’elle gagne sa vie, navigue dans la vie changeante de ses filles ou essaie d’en avoir une, Sam aborde chaque défi avec amour, honnêteté et humour. »La saison 4 arrive 5 Mars.

Si vous étiez très en colère Mark-Paul Gosselaar ne reviendrait pas pour le Sauvé par le gong réveil, j’ai de bonnes nouvelles. L’ancien et futur Zack Morris revient en effet. Zack Morris a été initialement écrit en tant que personnage hors écran pour la série, mais maintenant cela va changer, selon THR. Dans le réveil, «Lorsque le gouverneur de Californie Zack Morris se met à l’eau chaude pour avoir fermé trop d’écoles secondaires à faible revenu, il propose d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État – y compris Bayside High. L’afflux de nouveaux étudiants donne aux enfants sur-privilégiés de Bayside une dose de réalité bien nécessaire et hilarante. “La série mettra en vedette Josie Totah dans le rôle de” Lexi, qui est décrite comme une belle pom-pom girl à la langue pointue et la fille la plus populaire de Bayside. High, qui est à la fois admirée et redoutée par ses camarades de classe. »

Je n’ai jamais vu un seul épisode de L’anatomie de Grey, donc je ne connais pas à 100% l’acteur Justin Chambers et son personnage Alex Karev. Mais, selon THR, il part. Chambers est l’un des quatre Grey’s Anatomy originaux à rester dans la série depuis le pilote, et maintenant, après 15 ans, il continue. «Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années. Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment », a déclaré l’acteur. «Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rhimes, les membres de la distribution originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et, de bien sûr, les fans pour une balade extraordinaire. »Le dernier épisode de Chambers a déjà été diffusé.

Le post TV Bits: ‘Ragnarok’, ‘Better Things’, ‘Saved by the Bell’, ‘Grey’s Anatomy’ est apparu en premier sur / Film.