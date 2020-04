‘Bitten’ Seasons 1-3 quittant Netflix en mai 2020

Syfy’s Bitten quittera Netflix aux États-Unis dans son intégralité d’ici la fin du mois de mai 2020. Voici pourquoi la série part, pourquoi vous devriez la vérifier, où elle se dirigera probablement la prochaine fois et quand elle devrait partir.

La série est diffusée sur Netflix aux États-Unis depuis septembre 2014, mais chaque nouvelle saison a été ajoutée chaque année par la suite. La dernière saison, la saison 3, est arrivée sur Netflix le 26 mai 2016.

Maintenant, quatre ans après l’ajout de la dernière saison, la série devrait quitter Netflix US le 26 mai 2020.

La série a été créée par Daegan Fryklind et met en vedette Laura Vandervoort dans le rôle d’Elena Michaels. Par rapport à Supernatural et Twilight, il s’agit d’une jeune femme déchirée entre deux vies. Sa vie humaine et sa vie de loup-garou.

La série partira avec d’autres titres sous licence de longue date comme USANetwork et ABC. Vous pouvez trouver une liste complète de ce qui quitte Netflix en mai 2020 ici, qui comprend également d’autres grandes séries telles que les saisons Scandal 1-7 et chaque saison de Royal Pains.

Il rejoint une autre série télévisée canadienne surnaturelle qui a également quitté récemment. Le mois dernier, Netflix a perdu chaque saison de Lost Girl.

Où Bitten diffusera-t-il ensuite?

Eh bien, la réponse courte est que nous ne le sommes pas encore définitivement. Le choix le plus évident sera Peacock, le nouveau service de streaming piloté par Comcast. Comcast possède Syfy qui a diffusé la série à l’origine.

Cela dit, Entertainment One est le distributeur de l’émission, ce qui pourrait être le cas pour qu’il soit commercialisé auprès de n’importe quel service de streaming qui le prendra. La réalité est cependant que la série n’est probablement pas en forte demande, il se peut donc que les options VoD soient les seules à l’avenir.

Bitten quittera-t-il Netflix dans d’autres régions?

Bitten restera pour le moment sur de nombreuses autres régions Netflix. Il s’agit notamment de Netflix au Royaume-Uni, la plupart de l’Europe continentale et en Asie.

Bien que nous nous attendions à ce que ces régions emboîtent le pas au cours des prochaines années, pour l’instant, elles n’ont pas de date d’expiration comme aux États-Unis.