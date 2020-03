Bizarre valeur aberrante de la franchise: «Vendredi 13: un nouveau départ» fête ses 35 ans

S’il y a une chose que les films de slasher nous ont appris, c’est celle-ci: le tueur n’est jamais mort. Surtout si le tueur se trouve être Jason Voorhees.

Peu importe combien de filles finales ont essayé, Jason Voorhees revient sans cesse pour rôder à Crystal Lake. Sauf, vendredi 13: le chapitre final a menacé de le mettre définitivement au sol. Sortant alors que l’âge d’or des slashers touchait à sa fin, le chapitre final a vu Voorhees tué par un jeune Tommy Jarvis (Corey Feldman). Vendredi 13: un nouveau départ, sorti il ​​y a 35 ans le 22 mars 1985, a marqué un tournant décisif pour la franchise. La deuxième entrée de ce qui allait devenir la «trilogie de Tommy Jarvis» a marqué une étrange valeur aberrante, offrant un polar blanc louche qui a tenté de changer la trajectoire de la série.

Situé quelques années après les événements du film précédent, A New Beginning marque, enfin, un nouveau départ pour Tommy Jarvis (désormais joué par John Shepherd). Entre les films, le pauvre Tommy a souffert de troubles mentaux entraînant des séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Libéré dans une maison à mi-chemin pour les adolescents à risque, les difficultés de Tommy à réintégrer la société deviennent compliquées lorsque Jason Voorhees semble refaire surface pour commencer à tuer ceux qui l’entourent.

Sauf qu’au grand dam des fans, Voorhees reste mort tout au long de cette entrée.

Dans A New Beginning, l’accent est mis sur l’état mental instable de Tommy. Retiré et intense, il transpire rapidement et souffre des visions cauchemardesques de Jason Voorhees. Comme les derniers moments de Tommy dans le film précédent, l’état d’esprit actuel de Tommy est censé le présenter comme un protagoniste peu fiable. Le meurtre macabre d’un adolescent à risque, Joey, déclenche une nouvelle vague de meurtres. Cela pourrait être un point de déclenchement pour l’un des habitants instables de la maison à mi-chemin, ou les voisins farfelus et amers de la famille des ploucs, mais cela pourrait tout aussi bien être Tommy. Le défaut, bien sûr, est que Jason Voorhees est le tueur, mais les masques deviennent un cadeau mort au tueur de copie. Les flash-back et les hallucinations montrent le vrai masque de Jason, avec des détails rouges, et le copieur porte un masque de contrefaçon avec des chevrons bleus.

Le tueur? Chauffeur paramédical et père du Joey assassiné, Roy Burns (Dick Wieand).

Ce n’est pas seulement que cette suite tente de faire bouger les choses en mettant en scène un tueur complètement différent dans un nouveau cadre qui en fait une valeur aberrante si étrange dans le canon, elle est également réalisatrice et co-scénariste Danny SteinmannL’approche tonale et esthétique du polar. D’une part, A New Beginning marque une entrée étrangement musicale. Presque tous les personnages chantent ou dansent à un moment donné, y compris le meurtre le plus jovial du film: Miguel A. Núñez Jr.Le démon est pris avec son pantalon baissé, abattu dans une dépendance tout en roucoulant “Ooh, bébé” à sa petite amie déjà morte à l’extérieur. Violet gothique (Heaume Tiffany) reçoit une machette sur son torse tout en dansant son cœur sur «Ses yeux» de Pseudo Echo.

Steinmann avait initialement prévu de donner à Violet une fin beaucoup plus inquiétante, avec une machette allant directement dans son entrejambe. Réalisant l’examen minutieux que cette mise à mort recevrait avec la MPAA, la mise à mort a été atténuée. Cela aurait fait une mort louche dans un film qui se sent déjà louche. La MPAA aurait pu avoir une aversion sévère pour le sang et la violence, mais ils semblaient n’avoir aucun scrupule à propos de la nudité. Certes, la nudité est assez courante dans les slashers des années 80, mais Steinmann semble l’utiliser pour surcompenser le gore édité. Considérant que sa carrière jusque-là avait été dans le cinéma porno et d’exploitation, eh bien, il a abordé les scènes de sexe et de nudité de la même manière.

Selon le livre de Peter Bracke, Crystal Lake Memories: The Complete History du vendredi 13, la production de ce film était notoirement troublée par la consommation de drogues inconditionnelles, attisant probablement les flammes de l’étrangeté du film. Le protagoniste central est un muet en sueur, permettant à Pam (Melanie Kinnaman) et Reggie (Shavar Ross) pour gérer la vie lourde dans la lutte contre faux-Jason. En dehors de ces trois, vous avez un tas de personnages bizarres comme Slapstick (Ethel (Carol Locatell) et son fils Junior (Ron Sloan), les adolescents déséquilibrés de la maison à mi-chemin et quelques aléas de la région qui se comportent tous comme s’ils étaient dans un film entièrement différent d’un slasher. Pour un polar, aucun de ces personnages ne sert de harengs rouges plausibles. L’idée était probable que la plupart achèteraient une résurrection de Jason Voorhees, ou que Tommy était le nouveau Voorhees, mais c’est toujours un étrange choc tonal.

À un moment où l’intérêt pour le slasher avait considérablement diminué et où la franchise recevait des critiques pour être répétitive, A New Beginning était censé faire bouger les choses. Et si quelqu’un d’autre prenait le manteau du tueur masqué? Et si cela avait lieu ailleurs que dans un camp d’été? Cela s’est aussi bien passé qu’Halloween III: La saison de la sorcière a décidé de tester les eaux en supprimant Michael Myers. La suite immédiate, Jason Lives, a corrigé le cours et mis le tout dans le sous-titre; Jason Voorhees est revenu de la tombe.

Un nouveau départ représente une bifurcation de la route qui a été immédiatement fermée lors du suivi. C’est louche, oh si excentrique, et une valeur aberrante tout à fait unique dans la franchise. Cela signifie qu’il a tendance à être l’une des entrées les plus polarisantes et les plus conflictuelles de la série. Vous êtes à bord de cette marque de chaos, ou vous êtes gravement ennuyé par la mauvaise tentative de Roy Burns de copier une icône.

Même trente-cinq ans plus tard, c’est un film qui suscite toujours le débat parmi les fans.