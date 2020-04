Blac Chyna et Amber Rose étaient autrefois si proches qu’elles se désignaient comme des sœurs. Ils étaient toujours ensemble et se soutenaient tout au long de certaines de leurs étapes les plus importantes – des anniversaires et moments du tapis rouge aux grossesses et aux fiançailles. Ces dernières années, cependant, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ces besties uniques.

Ils ont apparemment mené des vies totalement séparées et ont rarement été vus ensemble, ce qui pose la question: Blac Chyna et Amber Rose sont-ils toujours amis?

Blac Chyna et Amber Rose auraient chuté en 2018

Les discussions sur les retombées ont commencé en octobre 2018 lorsque Blac Chyna a fait exploser la SlutWalk annuelle d’Amber Rose pour assister aux BET Hip Hop Awards. HollywoodLife rapporte que le mannequin avait assisté à toutes les promenades précédentes, donc sa non-présentation est venue comme un gros drapeau rouge.

Un jour plus tard, The Shade Room a rapporté qu’ils s’étaient séparés l’un de l’autre sur Instagram et n’étaient plus amis. On ne sait pas si l’échec de Chyna à se manifester a conduit à leurs retombées ou si c’était simplement la dernière goutte. Cependant, une source a déclaré à HollywoodLife qu’Amber Rose aurait été énervé à ce sujet de toute façon.

«L’un des plus grands jours de l’année pour Amber est sa SlutWalk. Elle trouve qu’il est très important de mettre et apprécie tout le soutien qu’elle reçoit de ses fans, sponsors et amis, donc avoir Chyna abandonné c’était une gifle majeure au visage », a expliqué la source. «Elle a été très déçue par Chyna de ne pas être venue.»

“Beaucoup de gens l’attendaient”, a poursuivi la source. “Maintenant, le discours de la SlutWalk est de savoir comment et pourquoi Chyna n’a pas montré le message qu’Amber veut sortir de l’événement. Amber est très contrariée que Chyna ait tout fait pour elle alors que la journée aurait dû être consacrée à des personnes qui luttent et veulent du changement. »

Aucun d’eux n’a commenté directement le rapport.

Amber Rose et Blac Chyna ont continué à faire leurs propres choses

Dans les mois qui ont suivi, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de leur amitié (ou de leur absence).

Pour sa part, Amber Rose a commencé à se concentrer sur d’autres relations. Elle a commencé à sortir avec Alexander «AE» Edwards, directeur musical chez Def Jam Records, en octobre 2018 et est finalement tombée enceinte de leur enfant. Ils ont accueilli un petit garçon, Slash, en octobre 2019 et vont toujours bien au moment d’écrire ces lignes.

Blac Chyna, d’autre part, a eu les mains pleines avec ses deux enfants – Dream Kardashian et King Stevenson – ainsi que sa ligne de maquillage, Lashed Cosmetics.

Les choses semblent se réchauffer entre eux, bien que

Plus d’un an se passerait sans aucune interaction apparente entre les deux. Mais en janvier 2020, il est apparu qu’Amber Rose et Blac Chyna avaient atteint un meilleur endroit. Ce mois-ci, Amber Rose aurait jailli sur une photo Instagram que Blac Chyna a publiée de son corps alors qu’elle se faisait masser dans une entreprise appelée The Tox.

“Wow regardez le corps de ma fille Chyna d’aller à @thetoxla @thetoxnyc !!! J’ai hâte de recevoir mon traitement! ” elle a écrit aux côtés d’une série d’emojis, dont un aux yeux de cœur, par Celebrity Insider. Selon HollywoodLife, Blac Chyna aurait répondu avec une chaîne d’émojis au cœur rouge.

Les fans étaient ravis de les voir en de meilleures conditions, avec une personne qui aurait dit: “Heureux de voir que vous êtes à nouveau amis!”

“Ouais, vous vous postez à nouveau read”, a lu un autre commentaire, tandis que quelqu’un d’autre a dit: “Tellement heureux, vous êtes encore cool !! 😩🔥. “

Bien qu’ils ne soient peut-être pas aussi proches qu’auparavant, il semble évident qu’il y a encore beaucoup d’amour et de respect ici. Peut-être qu’un jour, ils pourront refaire le même lien.

