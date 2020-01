Blac Chyna se retire de sa déposition avec la famille Kardashian dans une affaire en cours avec Rob

L’affaire est toujours en cours.



Blac Chyna et la famille Kardashian n’ont montré aucun signe de ralentissement en ce qui concerne leurs désaccords sur la garde de l’enfant de Blac avec Rob et le précédent procès Blac a jailli sur la réalité de la famille. Comme nous le savons, Blac a poursuivi toute la famille en les accusant d’interférer avec son émission de téléréalité «Rob & Chyna» et de la faire retirer des ondes.

La famille l’a nié mais des preuves de leur désapprobation de Blac ont été prouvées plus tard dans des courriels. Selon The Blast, le problème est toujours d’actualité puisque Blac est accusé de jouer à des jeux dans le procès. La publication détaille comment elle a nié un tel comportement et essaie de sortir d’une autre déposition en affirmant qu’elle est déjà assise pour un. Apparemment, Khloe Kardashian veut que Blac réponde à des questions personnelles sur ses ex-petits amis et la mère de deux enfants ne l’a pas.

“Par exemple, le demandeur a correctement objecté et refusé de répondre aux demandes d’admission bizarres et harcelantes de Khloe Kardashian concernant les prétendues” relations sexuelles “de Chyna en 2017 avec” Ferrari “et” Mechie “, a déclaré son avocat. Blac affirme même que les récentes accusations de Rob le fait qu’elle ne soit pas un parent apte est une décision qui la fait mal paraître au jury. L’affaire est toujours en cours.

