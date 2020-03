Blacc Zacc fait ses débuts avec “Carolina Narco”

Après nous avoir donné des avant-premières le mois dernier avec une nouvelle collaboration aux côtés de Moneybagg Yo et un clip vidéo impressionnant pour le titre, Blacc Zacc sort enfin son premier album sur South Coast Music Group avec Carolina Narco.

Comme prévu, DaBaby fait une apparition en tant qu’invité pour soutenir son compagnon de label de race caroline, aux côtés des rappeurs Yo Gotti, Stunna 4 Vegas et Moneybagg Yo, comme indiqué plus tôt, pour compléter la poignée de collaborateurs. Le reste de Carolina Narco voit Zacc parcourir une liste de sujets de rap par excellence, y compris compter l’argent, obtenir de l’argent et, vous l’avez deviné, aspirant à obtenir encore plus d’argent de la même manière que le seigneur de la drogue qui a inspiré le titre de l’album dans le première place. C’est un excellent début de carrière qui laisse beaucoup de place au maître de cérémonie en plein essor, mais finalement Blacc Zacc prouve qu’il a définitivement une place solide sur la scène du rap du Sud avec ce projet.

Écoutez le premier album de Blacc Zacc Carolina Narco ci-dessous:

Liste des pistes:

1. “Meurtre à louer”

2. “Carolina Narco”

3. “Fucc Up A Checc” (feat. Yo Gotti)

4. “Bang” (feat. DaBaby)

5. “Coccy” (feat. Stunna 4 Vegas)

6. “Toute la journée”

7. “Faire une vente” (avec Moneybagg Yo)

8. “Plain Jane”

9. “Ce que j’ai fait aujourd’hui”

10. “No Mo”

11. “Piège Dieu”

