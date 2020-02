‘Black Adam’ et ‘Ms. Marvel ‘Rumors,’ The Simpsons ‘révèle deux nouveaux super-héros et plus / Film

Quel est Wally West faire quand il revient à Le flash? Envie de lire la romanisation officielle de Injecté de sang? Quel est James MarsdenLes conseils de quiconque le prochain cyclope est pour Marvel Studios? Volonté Cyclone débuts dans le Adam noir film? Volonté Mme Marvel avoir un rôle plus important en dehors de sa propre série Disney +? Qui exprime deux nouveaux super-héros dans un prochain épisode de Les Simpsons? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici une petite séquence récemment révélée Veuve noire des images qui recréent cette Marvel Comics panneau.

Showrunner Eric Wallace dit Wally West est de retour dans l’un des épisodes pivots de la mythologie de Le flash.

Voici la nouvelle promo de la saison 3, épisode 13 de Éclair noir, “Le Livre de Markovia: Chapitre Quatre.”

Injecté de sang obtient une romanisation officielle du film publiée par Titan, et elle est disponible sur commande dès maintenant.

Artiste Camion Torrence (alias 100% doux) a conçu quatre nouveaux Veuve noire emojis que vous pouvez voir sur Twitter.

James Marsden a offert quelques conseils pour quiconque reprend le manteau de cyclope pour Marvel Studios.

Voici une affiche effrayante pour Nouveaux mutants, le dernier film du X Men franchise créée par 20th Century Fox.

Une campagne GoFundMe a été lancée pour aider un célèbre encreur de bande dessinée Dexter Vines combattre son cancer du sang.

