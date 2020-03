Black Adam serait un pays des merveilles pour les fans de DC

Après des années d’attachement au personnage, Dwayne Johnson est enfin sur le point de faire ses débuts dans DCEU en tant que Adam noir dans son propre film éponyme. Dans le prolongement de Shazam !, un lien tangentiel, les fans ont hâte de voir ce que Black Adam a en réserve, compte tenu de tous les rapports passionnants dont nous avons entendu parler. Après tout, The Rock lui-même a confirmé que le film introduirait la Justice Society of America dans la franchise cinématographique aux côtés du souverain éponyme de Kahndaq.

Donc, Adam lui-même et un tas de héros de l’âge d’or. Cela ressemble à un must pour les amateurs de DC partout, non? Eh bien, Thomas Polito des Geeks Worldwide a affirmé sur Twitter qu’il avait lu des parties du script Black Adam et il promet que “c’est le paradis des fans de DC”. Son choix d’accompagner GIF confirme sans aucun doute que Doctor Fate sera également l’un des membres de la JSA apparaissant dans le film.

J’ai lu des parties du script Black Adam, c’est le paradis des fans de DC. J’espère que le film n’est pas trop retardé par le coronavirus parce que je veux le voir le plus tôt possible. Ça vaudra la peine d’attendre quoi qu’il arrive. pic.twitter.com/LSCBGB4DdM

– Thomas Polito (@PolitoThomas) 24 mars 2020

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, cela corrobore les scoops de We Got This Covered sur Black Adam, car nous avons déjà révélé que Kent Nelson apparaîtra dans le film, Warner Bros espérant décrocher un grand nom pour le rôle – nous avons entendu Michael Fassbender était un acteur regardé. Plusieurs médias ont indiqué que Hawkman jouerait également un rôle de premier plan dans le film, Stargirl étant probablement également incluse. Flash de Jay Garrick et Green Lantern d’Alan Scott sont également à l’étude.

La Justice League étant au repos pour le moment après la débâcle de l’effort de 2017, le retrait de la JSA dans le DCEU à ce stade pourrait aider à élargir massivement la franchise. Évidemment, Teth-Adam de Johnson va voler la vedette, mais si l’équipe de super-héros impressionne le public, alors elle pourrait le suivre avec d’innombrables retombées établies au fil des décennies.

Adam noir devait commencer le tournage en juillet, mais comme le dit Polito, il sera quelque peu affecté par la pandémie de COVID-19. Les doigts croisés, il fera toujours sa date de sortie de décembre 2021, car nous l’attendons depuis assez longtemps.