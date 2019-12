Black Jack Black veut incarner un méchant de DC Comics

Le rockeur et acteur voudrait jouer le rôle de «Penguin», un peu comme quin Joker »de Joaquin Phoenix.

Jack Black veut incarner le méchant de DC Comics, le Pingouin, dans un film indépendant de style Joker.

La star de School of Rock apparaît aux côtés de l'actrice des Gardiens de la Galaxie Karen Gillan dans son nouveau film “ Jumanji: The Next Level '' et on lui a demandé si elle aimerait la rejoindre dans la franchise Marvel lors d'une interview avec GQ Middle East.

Black a dit qu'il aimerait travailler avec le réalisateur James Gunn et Marvel, mais son rôle de rêve serait le méchant de Batman Penguin (Pinguino), alors il a plaisanté en disant qu'il devrait être un crossover.

«Eh bien, oui, James Gunn. Je suis prêt à sauter dans l'univers Marvel, mon ami. Je pense peut-être à Penguin. Je sais que c'est DC, mais je dis que nous enfreignons les règles une seule fois! », A-t-il déclaré.

Cependant, après que Gillan a remis en question la proposition, il a admis que cela pourrait être une "mauvaise idée" et a suggéré qu'un véhicule plus approprié pourrait être un film indépendant comme la version sombre de Todd Phillips sur les origines du plus célèbre ennemi juré de Batman, Joker. .

«Je ne pensais qu’à« Pingouin ». Tout comme Joker. Pingouin ", a-t-il ajouté, une suggestion qui a coïncidé avec l'approbation de Gillan.

Black devra peut-être attendre pendant qu'il aura l'occasion de jouer à Penguin, car Colin Farrell assumera le rôle dans le prochain film The Batman, qui sortira en 2021.