“Black Lightning”: Damon Gupton quitte le rôle d’Henderson – Saison 4

Black Lightning a abattu un acteur original.

Damon Gupton, qui a joué l’inspecteur Bill Henderson depuis les débuts de la série CW en janvier 2018, a annoncé dimanche sur Twitter que sa course était terminée.

“Et c’est une enveloppe. Ma dernière nuit sur le plateau de @blacklightning », a-t-il écrit, à côté d’une photo de sa chaise sur le plateau (ci-dessous). «En décembre, avant Noël, on m’a dit que le chef Henderson n’était pas dans les plans de la saison 4 et que je serais lâché. Mon cœur à une équipe de dur labeur helluva. Félicitations aux acteurs, écrivains, producteurs, personnel, CW, WB. »

Gupton a également donné un «cri spécial à tous les grands fans qui me saluent dans la rue, les aéroports, les restaurants. Votre appréciation signifie le monde pour moi. Sachez que je le chéris. Déçu, je ne suis pas autorisé à continuer la balade avec vous, mais heureux que nous ayons eu le temps que nous avons fait. “

Avant sa course au Black Lightning, les crédits télévisés de Gupton comprenaient Bates Motel, Criminal Minds, Goliath et The Player.

Black Lightning reprend la saison 3 ce lundi 20 janvier à 9 / 8c, avec sa première sortie post-“Crisis on Infinite Earths”. Selon le synopsis, «Jefferson navigue dans sa nouvelle réalité après les événements de la crise, et la détermination de Lynn à sauver les méta-enfants aggrave ses problèmes. Pendant ce temps, Anissa / Blackbird fait face à de nouveaux défis, tandis que le lien de Jennifer avec Brandon commence à se développer. »La finale de la saison devrait être diffusée le 9 mars.

