‘Black Lightning’ offre-t-il les meilleurs combats Arrowverse? – Questions TV

Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que The Rookie, Black Lightning, The Resident et Devs!

1 | Des fans d’Hawaii Five-0 demandent à leur propre Alexa si “Danny Williams est un idiot”? Pour voir si sa réponse était la même?

2 | Est-ce que l’apparence hilarante, perspicace et divertissante de Nicki Minaj en tant que juge invitée de RuPaul’s Drag Race était suffisante pour compenser le désordre chaud d’une saison d’American Idol qu’elle a faite à l’époque?

3 | Pour sa quatrième inévitable hébergement SNL, comment John Mulaney pourrait-il suivre «Diner Lobster», «Bodega Bathroom» et Airport Sushi »?

4 | Avec toutes les présages inquiétantes de Homeland au sujet de la visite du président Warner en Afghanistan, n’étiez-vous pas sûr que quelque chose de grave allait lui arriver? Et n’est-ce pas qu’il portait ce casque qui vous a donné des flashbacks sur cette fameuse photo de Dukakis qui monte un tank?

5 | Avec l’un des rares joueurs de confiance de The Outsider qui prend déjà une balle dans la tête (R.I.P.), qui d’autre, selon vous, ne sortira pas de la grotte vivant dans la finale de la saison? Est-il possible que Holly et Andy aient une fin heureuse?

6 | The Rookie était-il un peu sur le nez de voir Jackson se faire reconnaître lors de son tout premier arrêt d’Angela et de la journée? De plus, l’utilisation d’une grenade flash lors du dernier retrait était-elle une si bonne idée depuis que le méchant a tiré six coups, à l’aveuglette, avant que Nolan ne l’attaque?

7 | Jordan Calloway (Khalil / Painkiller) de Black Lightning a-t-il livré certaines des meilleures scènes de combat de Arrowverse cette saison, y compris Arrow?

8 | Manifest avait-il les yeux tournés un peu avec Olive et Ben partageant sérieusement leurs premiers souvenirs de TJ chèrement décédé… qui avait été dans leur vie, quoi, quelques semaines?

9 | Quand Mina, une chirurgienne à plein temps, a-t-elle eu le temps de coudre à la main toutes ces perles sur sa robe?

10 | Est-ce qu’une intrigue méritait plus le label de «comédien sans vergogne» que le complot de 11 heures de Empire, sorti de nulle part, impliquant le meurtre, il y a des décennies, de Cookie de l’âme sœur de sa sœur?

11 | Les téléspectateurs de Riverdale, combien d’entre vous (à juste titre) ont deviné que Jughead était vivant tout le temps? Et même s’ils ne faisaient que faire semblant, avez-vous ressenti de véritables étincelles lorsque Archie et Betty se sont embrassées?

12 | N’est-ce pas l’hôte LEGO Masters (et la star de cinéma LEGO) Arnett aurait-il proposé cette équipe assiégée “le Kragle” au lieu de simplement “coller”?

13 | N’est-ce pas le déploiement de la saison 3 de The Masked Singer – avec les meilleurs interprètes de trois groupes évoluant vers un Super Nine – beaucoup plus satisfaisant que la façon dont les concurrents ont été présentés en masse dans les saisons 1 et 2?

14 | Bien que nous puissions tous convenir que Stumptown a des indices musicaux meurtriers, l’utilisation de «The Chain» de Fleetwood Mac a-t-elle réellement supprimé l’intensité de l’épisode PTSD de Dex?

15 | Comment avez-vous été emo quand Ethan de Survivor a finalement terminé ce défi Edge of Extinction? La tribu Dakal a-t-elle fait le bon choix en éliminant un énorme bouclier cible / potentiel de viande?

16 | SEAL Team vous a-t-il suffisamment vendu sur Vic, “paniqué” comme il l’était ou non, trahissant brutalement Sonny juste pour sauver son propre bacon?

17 | Party of Five est-il toujours Party of Five si Emilio n’a pas à élever Val et Rafa? Et Emilio est totalement meilleur que Charlie Salinger au début de la série originale, non? De plus, avez-vous passé la majeure partie de la finale à vous inquiéter que Beto et Ella se soient secrètement mariés?

18 | Nous avons vu Sergei de Devs utiliser les toilettes – alors comment, euh, les eaux usées entrent et sortent du Cube à suspension électromagnétique et à air?

19 | Dans la première de Better Things Saison 4, la santé mentale et physique de Phyl a encore diminué. Pensez-vous que le spectacle la tuerait jamais? Aussi, quand Duke est-il devenu un gourou de l’entraide?

20 | Quand Jamie du pécheur trouve-t-il le temps de créer des plans de cours pour sa classe de lycée au milieu de tout son drame personnel?

21 | Mais sérieusement, comment Tommy de CBS – qui filme à New York (à la demande d’Edie Falco) – tire-t-il ces scènes de L.A. En louant chaque palmier en pot dans la région des trois États?

22 | Fans de maman, avez-vous été choqué / ravi lorsque Roscoe, longtemps absent, a finalement été référencé dans l’épisode de jeudi, suggérant qu’il fait toujours partie de la vie de Christy malgré sa vie avec Baxter?

23 | Grey’s Anatomy vous a-t-il autant surpris par la lisibilité de l’écriture d’Alex – il est médecin, après tout! – comme lors de ses retrouvailles avec Izzie? De plus, pensez-vous que Katherine Heigl était, comme vous, en train de regarder à la maison, en disant: “Sérieusement?”

24 | Sur A Million Little Things, si les articulations lâches trouvées dans le sac de couchage de Sophie étaient celles de Sophie, comme nous l’avons découvert cette semaine, pourquoi le spectacle l’a-t-il mis en place comme si c’était un grand mystère?

25 | Avez-vous presque – même pendant une fraction de seconde – pensé que l’adulte allait faire quelque chose entre Ana et Vivek lors de la fête d’anniversaire de Zoey? (Et l’auriez-vous détesté?)

Frappez les commentaires avec vos réponses – et tous les autres Q que vous souhaitez partager!