Black Lightning vs Gravedigger Saison 3 Aperçu final: Cress Williams

Black Lightning devra arriver pour la finale de la saison 3 avec une charge complète, car lui et son équipe affronteront non seulement Gravedigger mais l’armée markovienne – et il serait sage de ne pas exclure Painkiller, l’agent Odell et Tobias Baleine aussi.

Avant la fin de la saison, Gravedigger a failli tuer Lightning, alias Jefferson Pierce, la fille cadette de la même puissance, Jennifer. Maintenant, la méta malveillante aux multiples talents affrontera Black Lightning lui-même, pendant que ses troupes traqueront les méta-enfants de Freeland. Les forces combinées de Black Lightning, Thunder, Grace, Lynn, Geo et al suffiront-elles à repousser cette menace massive? TVLine a invité la star de la série Cress Williams à taquiner la finale de la saison, diffusée lundi à 9 / 8c sur The CW.

AVERTISSEMENT: Cette Q&R fait référence à la sortie bien signalée d’un acteur.

TVLINE | J’ai l’impression que cette saison, et surtout depuis «Crisis on Infinite Earths», a été le plus fort de Black Lightning. Avez-vous ressenti la même chose pendant que vous le faisiez?

J’étais vraiment excité par le crossover, car je pensais que ça allait changer la donne. Et parce que nous avons terminé la saison 2 avec l’idée que les Markoviens arrivaient et qu’il y avait cette «course aux armements métahumains», j’ai pensé que c’était une configuration qui se prêtait à quelque chose de plus grand et de meilleur. Nous avons commencé du bon pied, c’est sûr.

TVLINE | J’ai l’impression que tout le monde a eu ses moments, ses arcs, récemment. Jefferson et Lynn, les enfants, Khalil….

Plus précisément, Lynn, j’ai remarqué qu’une fois que nous l’avions mise dans le laboratoire et toute la méta-chose, cela allait lui donner beaucoup plus à faire. je sais [Christine Adams] était vraiment heureuse, et moi aussi, que nous ayons pu étendre les choses pour elle.

TVLINE | Évidemment, il se passe beaucoup de choses dans la finale, avec l’armée markovienne prenant d’assaut les rues, plus votre propre affrontement avec Gravedigger. Quel est le secret pour que tout cela se sente aussi «gros» qu’il le faut, dans le budget d’une émission de télévision?

Je suppose que je me garde dans le costume. [Laughs] Dans la finale, je suis en costume tout le temps. Vous devez choisir vos batailles en ce qui concerne le budget, il y a donc des moments où vous décidez de dépenser votre argent, en ce qui concerne les effets, et des moments où vous devez insinuer un grand moment. Mais je pense que nous nous en sortons bien. La finale est le premier épisode dans lequel je suis allé où je suis Black Lightning tout l’épisode – je ne suis jamais dans le costume – et je pense que cela se traduit par beaucoup de choses.

TVLINE | Jefferson vient de découvrir que Gravedigger n’est pas moins que son grand-oncle. Que fera Gravedigger lui-même de ces informations? Cela l’impressionne-t-il beaucoup?

Je pense que si nous avions le temps, que si les circonstances étaient différentes et que nous avions le temps de nous asseoir dans un café ou autour d’une bouteille de vin, cela aurait un certain poids, mais une fois que la balle commence roulant [in the finale], tout est rapide et de gros enjeux, donc même le petit dialogue que Gravedigger et moi avons est fait au milieu de la violence et de l’action.

TVLINE | Wayne Brady m’a impressionné dans ce rôle, avec le physique et la férocité, et juste une touche d’humour. Et dans vos scènes de combat, je ne vois pas beaucoup de doublons en cours.

Oh, bien, car alors nous avons fait notre travail! [Laughs] Il y a un doublement en cours, mais nous avons des moyens de modifier et de corriger cela et de le cacher.

Vous savez, il était fan de la série et a exprimé son intérêt à vouloir le faire, et nous avons pu le résoudre. Il vient donc frais et excité. Il n’a jamais fait ce genre de choses avant, l’action, donc c’était intéressant de le regarder de ses yeux, comme, la première fois qu’ils l’ont mis sur les fils et l’ont soulevé en l’air. Vous voyez cette jouissance enfantine. Alors oui, il a apporté une nouvelle énergie au spectacle.

TVLINE | Même quand il libère l’un de ses pouvoirs acquis, il y a un geste d’épanouissement ou de main soigneusement réfléchi.

Eh bien, c’est un gars de l’improvisation et c’est la clé de tout ça. Au moment où vous le faites, rien ne se passe – aucun éclair ne sort. Comme un enfant qui joue aux flics et aux voleurs, vous devez vous engager à 100%, et il le sait certainement grâce à ses antécédents et à sa formation.

TVLINE | Ceci est le dernier épisode du membre original de Damon Gupton. Que voulez-vous dire sur la participation de Henderson aux événements de la finale?

Vous savez, d’un point de vue intérimaire, je peux vous dire que je suis extrêmement déçu qu’il soit parti. Mis à part peut-être James [Remar as Gambi], c’est ma personne préférée avec qui travailler. Nous avons toujours parlé de vouloir plus de scènes ensemble, et nous avons apprécié à la fois être à l’écran mais aussi hors écran ensemble. Il va beaucoup nous manquer la saison prochaine. Je ne saurai probablement pas combien, vraiment, jusqu’à ce que j’arrive et que je me rende compte “Attends, il n’est pas là?”

Mais je peux vous dire, [Henderson’s role in the finale] ça va être inattendu, ça va être émotif, et j’espère que ça remue le public dans le bon sens.

TVLINE | Enfin, comment décririez-vous les derniers moments de la finale? Que ressentirons-nous?

C’est drôle parce que les derniers instants – comme pour tout spectacle, je suppose – ont subi pas mal de réécritures. Il y a eu des itérations antérieures qui auraient fait de nous des acteurs malheureux et fous [Laughs] et cela aurait probablement rendu le public vraiment fou, mais aurait plutôt été un cliffhanger. Cette version finale, nous sommes plus en paix avec, et cela met fin à la façon dont notre émission a tendance à terminer une saison, où vous obtenez du bon, vous avez le sentiment que la famille se porte bien … mais ensuite vous faites allusion à certaines choses qui sont à venir. Vous vous rendez compte qu’il y a des fissures. Vous aurez un sentiment de soulagement, mais il y a certainement des problèmes à venir.

TVLINE | Les Pierce ne sont pas encore sortis du bois.

Oh non. À l’intérieur de la famille ou à l’extérieur de la famille.

