Black Mask et Victor Zsasz sont-ils un couple dans le film?

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) a confirmé nonchalamment que, comme leurs homologues de la bande dessinée, Harley Quinn est bisexuelle et Renee Montoya est lesbienne. Cependant, certains fans de Birds of Prey ont quitté le film en se demandant si Roman Sionis, également connu sous le nom de Black Mask, et Victor Zsasz sont gays.

Chris Messina a joué Victor Zsasz dans ‘Birds of Prey’ | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Les fans de “Birds of Prey” pensaient que Black Mask et Zsasz étaient un couple

Dans Birds of Prey, Ewan McGregor a joué Black Mask et Chris Messina a joué Victor Zsasz. Les deux méchants avaient une relation de codépendance qui était parallèle à l’ancienne relation de Harley Quinn avec le Joker. Sur les réseaux sociaux, certains fans du film ont partagé comment ils pensaient que les deux personnages étaient gays.

“Je n’ai jamais pensé expédier Victor Zsasz et un masque noir”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Je ne peux pas arrêter de penser à la tension sexuelle entre Victor Zsasz et le masque noir chez les oiseaux de proie”, a tweeté un fan.

“Nous savons tous que Black Mask et Victor Zsasz sont un peu gays l’un pour l’autre”, a tweeté un fan.

La réponse? C’est compliqué

Lors de la première de Birds of Prey, Variety a demandé à McGregor et Messina si leurs personnages étaient gays.

“C’est très compliqué”, a déclaré McGregor. “Leur relation est très basée … il y a un besoin et un besoin là-dedans à coup sûr.”

“Il y a comme un véritable amour de l’anarchie”, a ajouté Messine.

“Plus que probable, oui”, a déclaré McGregor.

Sur la base des réponses de McGregor et Messine, il semble que les personnages n’aient pas été écrits comme gay, mais ils le sont probablement. Les acteurs reconnus au centre de la relation sont un amour de l’anarchie, mais ils semblent aussi être repartis avec la même interprétation que les fans.

Ce que le directeur de “Birds of Prey” a dit à propos de Black Mask et Zsasz

Voulant une réponse plus claire, Polygon a demandé à Cathy Yan, directrice de Birds of Prey, la relation entre Black Mask et Zsasz. Pour Yan, la relation de codépendance dépend vraiment du pouvoir.

“Je pense que [their relationship is] beaucoup plus sur le pouvoir que sur tout ce qui peut être étiqueté dans les deux sens. Je pense que pour nous, nous voulions juste nous assurer que la relation soit intéressante et réelle. Je pense que dans beaucoup de films, vous voyez juste l’homme de main faire les enchères de son patron sans aucune raison réelle, à part que c’est ce que le script demandait », a déclaré Yan.

Au lieu que Zsasz soit l’homme de main de Black Mask sans raison, l’équipe Birds of Prey a voulu explorer pourquoi les deux seraient dépendants du code au lieu des méchants qui travaillaient séparément.

«C’était vraiment plus de conversation. Qu’est-ce qui séduit Roman à Zsasz? Pourquoi Zsasz reste-t-il? Pourquoi Zsasz fait-il ses enchères, tue-t-il ces gens et a-t-il une telle loyauté envers Roman alors qu’il aurait pu regarder quelqu’un? Ou, je veux dire, [Zsasz is] un assez mauvais gars à part entière. Qu’est-ce qu’il fait là?” Dit-elle.

Yan a également déclaré à Polygon que si les deux personnages n’étaient pas volontairement écrits comme gay, leur pouvoir l’un sur l’autre les rendait plus intéressants pour les cinéphiles.

“Je pense que les méchants sont les plus intéressants lorsqu’ils sont attrayants, quand vous ne pouvez pas vous empêcher de les aimer d’une certaine manière, ou si vous riez de leurs blagues ou si vous les trouvez très charmants ou convaincants. Et bien sûr Ewan [McGregor] a cela à la pelle. Il s’agissait donc aussi de Roman, et du désir ou du besoin de Roman d’avoir le contrôle, d’avoir le pouvoir, de pouvoir manipuler les autres », a déclaré Yan.