Black Men Don’t Cheat de K Camp Drops avec Ari Lennox, 6LACK et Tink

K Camp recrute un trio de stars pour son nouveau single “Black Men Don’t Cheat”.

Ari Lennox, 6LACK et Tink s’attaquent à l’infidélité alors qu’ils échangent des perspectives sur la piste mélodique. La chanteuse de Dreamville donne le coup d’envoi en présentant sa voix de beurre sur une note vocale. K Camp et 6LACK nient les accusations de tricherie («Voir ma peau brune, les hommes noirs ne trichent pas», chante 6LACK), tandis que le propre Tink de Chicago accuse son homme d’être infidèle («Se faufiler avec cette chienne, ni ** a , tu me nourris régulièrement des conneries »).

“Quand j’ai fait le record, le deuxième couplet avait 6LACK”, a déclaré K Camp. «J’ai d’abord contacté Ari et quand j’ai frappé son téléphone, elle m’a envoyé ce mémo vocal, donc je l’ai utilisé sur une merde créative même si elle n’a jamais posé de vers. Avec Tink, les gens adorent quand nous collaborons donc c’était juste que j’ajoute un vers pour elle. J’ai fait un classique du R&B à mon avis. »

“Black Men Don’t Cheat” suit le récent morceau de K Camp “Ice Cold” de son prochain album K.I.S.S. 5. K Camp a également fourni la bande originale de la danse virale «Renegade» qui est devenue une sensation TikTok avec sa chanson de 2019 «Lottery (Renegade)».

