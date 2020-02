‘Black Mirror’ aura sa propre expérience immersive dans un parc d’attractions

La marque «Black Mirror» ne cesse de s’étendre. Après avoir fait le saut vers Netflix pour nous proposer des épisodes inoubliables comme “San Junipero” ou “Hang the DJ”, la fiction créée par Charlie Brooker a également osé plonger dans les eaux du divertissement interactif avec le film “Bandersnatch”. Et maintenant, ira encore plus loin – à la manière d’un sombre Disney – avec l’inauguration d’une attraction.

Daniel Kaluuya et Jessica Brown Findlay dans ‘Black Mirror’

L’espace immersif, connu sous le nom “Black Mirror Labyrinth” sera intégré dans les installations de Thorpe Park, l’un des parcs d’attractions les plus populaires du Royaume-Uni, situé près de Londres. Comme le parc lui-même l’a souligné, ce sera la première expérience de la série Netflix dans la vie réelle, et Vous pouvez commencer à visiter à partir de fin mars, lorsque l’enceinte ouvrira à nouveau ses portes après la fermeture hivernale.

TOUT NOUVEAU en 2020, vous êtes invité à tester le Labyrinthe alors que THORPE PARK Resort lance la première expérience Black Mirror en direct au monde avec Black Mirror Labyrinth. #ThOrpEpaRk pic.twitter.com/8iF5m2xX8f

– THORPE PARK Resort (@THORPEPARK) 25 février 2020

De plus, comme le souligne Digital Spy, l’attraction, qui Il sera conçu comme un labyrinthe avec une lourde charge de contenu audiovisuel, il a été défini comme suit: “Allez-vous rester accroché à la réalité ou vous perdrez-vous alors que cette dimension numérisée imprévisible révèle une réalité maladroite qui manipule et rejette votre existence même?” Une prémisse qui pourrait parfaitement cadrer avec le synopsis d’un épisode de la série sur lequel elle est basée.

L’avenir dans l’air

La cinquième saison de ‘Black Mirror’ a été lancée en juin 2019, et depuis lors, Netflix n’a pas statué sur son renouvellement. Cependant, la marche de Brooker et Annabel Jones, les principaux créateurs de la série, d’Endemol Shine Group est un moment délicat pour la fiction anthologique, puisque avoir de nouveaux épisodes Netflix devrait acquérir les droits d’Endemol, comme le rapporte Deadline.

