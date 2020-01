Black Mirror Saison 6: L’avenir de la série n’est pas clair pour 2020

La saison 5 de Black Mirror est sortie sur Netflix en 2019 avec un plus petit lot d’épisodes. Black Mirror reviendra-t-il en 2020 avec la saison 6 ou aurons-nous une attente plus longue en magasin? Voici ce que nous savons jusqu’à présent de la saison 6 de Black Mirror.

La série d’anthologies de Netflix est toujours la meilleure de sa catégorie et cela malgré plusieurs plates-formes s’empilant au format anthologie telles que le redémarrage de CBS All Access The Twilight Zone et la tentative de Hulu avec Into the Dark. La série créée par Charlie Brooker et Annabel Jones se classe toujours parmi les meilleures séries télévisées sur Netflix en ce moment.

Les critiques pour la cinquième saison ont légèrement fléchi. Que ce soit à cause du nombre d’épisodes inférieur ou de la nature de certains contenus des épisodes. Le troisième épisode, où Miley Cyrus joue une pop star, a actuellement la note la plus basse de tous les épisodes précédents de Black Mirror.

Encore une fois, la série a présenté une bande-son de tueur comme nous nous y sommes habitués dans Black Mirror et beaucoup d’oeufs de Pâques aussi.

Black Mirror a-t-il été renouvelé pour la saison 6?

Statut de renouvellement officiel: Pas encore renouvelé (Dernière mise à jour: 06/05/2019)

Bien que cela ne soit pas officiellement annoncé, nous attendons actuellement une sixième saison de Black Mirror.

En janvier 2020, il a été révélé que Charlie Brooker et Annabel Jones avaient quitté Endemol Shine Group, la maison de production derrière le spectacle. Deadline note qu’ils discutent avec Netflix d’un accord de sortie global.

Il indique que si une sixième saison devait se dérouler, des négociations devraient avoir lieu concernant les droits de l’émission qui sont avec Endemol Shine Group. Endemol lui-même subit actuellement de nombreux changements avec un rachat sur la table pour aider à lever de nouveaux fonds selon un rapport de Bloomberg.

Cela nous suggère que des choses sont actuellement en suspens concernant l’avenir de Black Mirror, mais nous pouvons nous attendre à plus de titres des créateurs à l’avenir.

Les créateurs étaient cependant optimistes quant à l’avenir de l’émission peu après la sortie de la saison 5 sur Netflix. S’adressant à Yahoo, Charlie Brooker (le créateur de Black Mirror) a déclaré: “Peut-être que nous devrions lancer quelqu’un comme Barack Obama, il serait bon.”

L’avenir de la série semble être lié à la capacité du créateur à créer de nouvelles histoires. Brooker a dit ce qui suit: “J’imagine que si nous manquons d’idées, nous nous arrêterons.”

Y aura-t-il un autre épisode interactif de Black Mirror?

Dans l’interview avec Yahoo, ils ont parlé de tout futur épisode interactif qui pourrait être sur la table. Ils ont spécifiquement dit: «Le truc, c’est que si vous faites un épisode interactif, il doit se justifier. Il doit y avoir une raison narrative convaincante pour expliquer pourquoi vous utilisez cela autrement, ce n’est qu’un gadget. “

Nous savons qu’il n’y a aucun plan pour une suite à l’un des épisodes les plus aimés, San Junipero avec Brooker disant qu’il veut garder les deux heureux dans leur nouvelle maison. Cependant, en octobre 2016, il a été déclaré que des idées avaient été lancées pour des suites de White Bear et Be Right Back, qui sont deux des épisodes précédents.

Quand la saison 6 de Black Mirror sera-t-elle sur Netflix?

Malheureusement, nous ne savons pas vraiment quand la saison 6 de Black Mirror sera sur Netflix, mais avec les nouvelles de janvier 2020, cela pourrait être plus long que la plupart des fans ne le prévoyaient.

De toute évidence, tout le monde réclame déjà sur les médias sociaux pour une sixième saison après avoir parcouru tous les nouveaux épisodes en une seule séance.

En attendant, Netflix a ajouté de nouvelles icônes pour embellir votre profil Netflix, y compris quelques symboles que vous remarquerez peut-être, Waldo, le singe de la saison 4 et Ashley aussi.

Vous pouvez également être intéressé par quelques semi-retombées qui ne sont pas vraiment officielles mais présentent des concepts similaires.

Voulez-vous voir Black Mirror revenir pour la saison 6? Faites le nous savoir dans les commentaires.