‘Black Monday’ Saison 2, ‘Awkwafina is Nora From Queens’ obtient une deuxième saison, ‘Tosh.0’ obtient quatre saisons de plus, et plus encore – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Découvrez une nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de Patrie

Le Chi La bande-annonce de la saison 3 est arrivée

Comedy Central a décidé de rester dans le Daniel Tosh affaires

Étoile Straight Outta Compton Corey Hawkins se dirige vers HBO Max

Awkwafina est Nora du Queens a reçu une deuxième commande de saison

Et plus!

Homeland – un spectacle que j’ai vraiment apprécié pendant environ deux saisons, coincé avec trois ou quatre ans et oublié rapidement après – entre en quelque sorte dans sa huitième saison. C’est une course impressionnante pour n’importe quel spectacle, et même si la qualité n’a jamais dépassé la première saison, au moins elle a Claire Danes et Mandy Patinkin employés pendant une bonne partie de la décennie. La huitième et dernière saison sera diffusée sur Showtime sur 9 février 2020.

Comedy Central n’a pas encore présenté la première saison d’Awkwafina is Nora From Queens (qui se produira le 22 janvier 2020), mais le réseau aime évidemment ce qu’ils ont vu jusqu’à présent, car Variety rapporte qu’une deuxième saison a déjà reçu le feu vert. Basé sur AwkwafinaLa vraie vie et se déroulant dans sa ville natale de Queens, New York, le spectacle suit ses aventures alors qu’elle navigue en vivant avec sa grand-mère (Lori Tan Chinn) Et père (B.D. Wong).

Je n’ai pas encore rattrapé Showtime Lundi noir (trop de choses à regarder!), mais le casting est super, et j’ai vraiment besoin de prendre le temps de le vérifier. (Don Cheadle, Paul Scheer, Casey Wilson, Regina Hall… La liste est longue.) Sa deuxième saison est diffusée le 15 mars 2020.

Voici un autre spectacle qui m’a échappé. Lena WaitheLa série de S a connu sa juste part de drames en coulisses, mais cette saison semble être sur le point d’embrasser le changement et de rouler avec les coups de poing à mesure qu’ils arrivent. Il y a beaucoup de temps pour rattraper le retard sur les deux premières saisons, puisque la saison 3 ne débute que 5 juillet 2020.

Corey Hawkins, qui est devenu célèbre après son excellente performance dans Straight Outta Compton, rejoint le casting talentueux de Americanah, La prochaine adaptation de HBO Max du roman le plus vendu. Lupita Nyong’o, Zackary Momoh, et Uzo Aduba star, alors que dramaturge / actrice Danai Gurira (Black Panther, The Walking Dead) sert d’écrivain et de showrunner.

Enfer ou écrivain des hautes eaux et de Yellowstone Taylor Sheridan a une nouvelle émission de télévision qui sort sur le réseau Paramount. C’est appelé Maire de Kingstown, et voici un synopsis:

Situé dans une petite ville du Michigan où la seule industrie restante est les prisons fédérales, d’État et privées, l’histoire suit la famille McClusky, les intermédiaires du pouvoir entre la police, les criminels, les détenus, les gardiens de prison et les politiciens, dans une ville complètement dépendante des prisons et les prisonniers qu’ils contiennent. C’est un regard brutal et brutal sur les affaires d’incarcération.

Et enfin, les fans de Tosh.0 peut se réjouir parce que le comédien a signé un nouvel accord de développement avec Comedy Central qui comprend quatre saisons supplémentaires de son émission hebdomadaire, ainsi qu’un accord de premier regard pour le nouveau contenu. Cet accord de quatre ans mettra Tosh.0 à seize saisons, et comme il n’y a pas de pénurie de vidéos Internet dignes de ce nom, je soupçonne qu’il durera encore plus longtemps.

