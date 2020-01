‘Black Panther 2’ pour planter des graines pour la romance Storm & Wolverine dans l’avenir du MCU?

Avec la fusion Fox / Disney maintenant derrière nous, les prophéties narratives concernant l’introduction des X-Men dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) continuent de tourner en dérision. Le professeur Xavier rejoindra-t-il le docteur Strange pour diriger les Illuminati? Est-ce que Psylocke viendra jouer dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux? Se pourrait-il que le carcajou à pattes d’Adamantium soit déjà en pourparlers pour un retour?

Hugh Jackman et Halle Berry arrivent à la projection de «X-Men Origins: Wolverine» | Kevin Winter / .

Et bien que les introductions restent fascinantes, elles ne parlent pas toujours de progressions narratives à long terme. Que se passera-t-il une fois que Wolverine sera de retour sur l’écran argenté sous l’égide de Disney? Quelle sera la prochaine étape pour les mutants une fois qu’une nouvelle magnéto – peut-être Denzel Washington, selon des fuites récentes d’initiés – entrera dans le métal de la fronde à travers le paysage?

Sur la base de quelques rapports récents, le MCU pourrait envisager de s’écarter de la vision de Fox – mettre différents mutants au premier plan, tout en mettant l’accent sur différents récits en plongeant dans les histoires de visages familiers. En ce qui concerne deux de ces visages familiers – Storm et Wolverine – le MCU pourrait chercher à se plonger dans la romance de la bande dessinée entre les deux mutants primordiaux. Des rapports récents suggèrent que le MCU cimente les bases de leur histoire d’amour.

La trame de fond Storm appropriée pourrait venir dans «Black Panther 2»

Des rapports d’initiés récents de Marvel et DC Insider Mikey Sutton suggèrent que Marvel envisage actuellement Janelle Monáe pour jouer à Storm in Black Panther 2. Alors que Marvel aurait apparemment plusieurs noms différents sur la liste, Monáe est assis en haut du totem.

Étant donné que la relation (Orage) d’Ororo Munroe avec T’Challa – leur mariage et leur divorce éventuel – met en place sa romance avec Wolverine, le MCU peut émuler une trajectoire de bande dessinée assez étroitement.

Comme le note CBR, Wolverine et Jean Gray ont finalement transformé leurs «décennies de combats côte à côte en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus». Alors que Wolverine est le directeur de l’école Jean Gray et que Storm prend une pause avec les X-Men , suite à la dissolution de son mariage avec Black Panther, les deux entament une romance passionnée. Dans les bandes dessinées, leur romance s’épanouit en un véritable amour… puis Wolverine meurt. En ce qui concerne la dernière partie, espérons-le, le MCU bricole le récit.

Placer Wolverine avec Storm s’écarterait du triangle amoureux exagéré avec Jean Gray et Cyclops

Étant donné que Ororo Munroe peut être introduit dans Black Panther 2 et que le film peut initier ou planter les graines d’une relation avec T’Challa, le début d’un arc narratif à longue gestation peut commencer. Sans oublier, Fox a déjà fait toute l’affaire Wolverine et Jean Gray.

Wolverine, Jean Gray et Cyclops entretiennent un triangle amoureux dans les bandes dessinées et dans l’interprétation de Fox. Cela signifie que si le MCU emprunte cette voie, il se sentira comme un ressassement. Kevin Feige, lorsqu’il amènera les mutants dans son monde complexe, ne se réduira pas au mimétisme.

Associer Storm et Wolverine ensemble – après que le premier souffre de chagrin – créera une forte dynamique interpersonnelle (sur laquelle le MCU prospère) et permettra aux fans qui se souviennent encore de tous les films X-Men originaux de voir les mutants dans un nouveau, différent et exaltant lumière.