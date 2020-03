‘Black Widow’ de Scarlett Johansson propose un rappel à ‘Iron Man 3’

Une nouvelle image de Black Widow de Scarlett Johansson montre un rappel aux méchants infâmes d’Iron Man 3.

Bien qu’il y ait eu récemment un débat sur la qualité d’Iron Man 3, il semble que l’un des groupes méchants du film fera une apparition dans Black Widow de Scarlett Johansson d’une manière ou d’une autre. Une nouvelle image est apparue en ligne montrant le logo de A.I.M. dans une scène intéressante tirée de certaines des bandes-annonces publiées jusqu’à présent. Mis à part quelques mentions et apparitions mineures dans Agents of S.H.I.E.L.D. et les bandes dessinées, A.I.M. n’a pas réapparu dans l’univers cinématographique Marvel depuis la mort d’Aldrich Killian à la fin d’Iron Man 3.

Une photo de la bande-annonce de Black Widow de Scarlett Johansson montre Yelena Belova attachée à une table, apparemment prête pour une sorte de procédure chirurgicale tout en portant un costume blanc. Le fondateur de Murphy’s Multiverse, Charles Murphy, a retourné la photo et a pu souligner que A.I.M. est écrit non loin de Florence Pugh dans la scène. Beaucoup ont remarqué que Florence Pugh semblait avoir des rides sur son visage, les fans dans les commentaires se demandant si cela signifiait A.I.M. Natasha Romanoff a échangé un visage avec Yelena comme une sorte d’agente double dans les Avengers, donnant aux studios Marvel une option pour ramener Scarlett Johansson pour plus de films. Une autre option que les fans ont discutée est de savoir si Belova recevait une sorte de procédure pour améliorer ses capacités. Jetez un œil à la référence à Iron Man 3 dans Black Widow ci-dessous.

Grâce à la magie de retourner l’image, vous pourriez voir le mot AIM au-dessus de la caboche de Yelana. C’est presque certainement APRÈS le grand combat final, car elle porte la même tenue. pic.twitter.com/Nuz6l4BqGT

– Charles Murphy (@_CharlesMurphy) 13 mars 2020

Que pensez-vous de A.I.M. dans Black Widow de Scarlett Johansson? Pensez-vous que Yelena Belova échangera avec Natasha? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du prochain film Marvel Studios:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira à une date future encore à déterminer. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour des informations sur tous les projets touchés par le coronavirus.

Source: Twitter

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.