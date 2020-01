“Black Widow” et toutes les nouvelles bandes-annonces de films que vous devez regarder la semaine dernière – .

Cela fait presque un mois que Star Wars: The Rise of Skywalker a été créé, et il s’efface déjà de mémoire. Ça ne va pas trop bien au box-office non plus, comme le 1917 nominé aux Oscars a détrôné l’épisode IX la semaine dernière. Bien sûr, The Rise of Skywalker fera un bateau plein d’argent pour Disney, mais il pourrait être difficile pour lui d’égaler le succès des titres précédents de la trilogie. Le lancement de Bad Boys for Life et Dolittle cette semaine n’aidera pas. Nous attendons depuis près de deux décennies que Will Smith et Martin Lawrence redeviennent de mauvais garçons. Dolittle, quant à lui, pourrait être un excellent choix de film familial ce week-end, même si les premières critiques ne sont pas vraiment stellaires.

Il peut faire très froid dehors où vous vivez, mais les choses se réchauffent en ce qui concerne les bandes-annonces de films, car la deuxième semaine complète de janvier nous apporte plusieurs clips promotionnels inattendus. Nous avons une nouvelle bande-annonce pour Black Widow ainsi qu’une featurette pour le premier film MCU Phase 4. La première remorque Morbius est également sortie, avec des connexions au MCU. Nous avons également de nouveaux clips pour Blood Diesel de Vin Diesel, Peter Rabbit 2, The Lovebirds, et plus encore.

