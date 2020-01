Black Widow Leak a peut-être révélé la grande torsion du film

Attendez-vous avec impatience Veuve noire arriver pour que vous puissiez découvrir ce qui se passe lors de la première sortie solo de Scarlett Johansson dans le MCU? Ensuite, vous voudrez peut-être vérifier la surabondance de détails de l’intrigue divulgués qui viennent de tomber sur 4Chan. Bien sûr, il s’agit de 4Chan dont nous parlons et cela pourrait éventuellement se révéler faux, mais une grande partie des informations partagées contiennent un anneau de vérité. Compte tenu de cela, soyez prudent si vous êtes phobique, car nous sommes sur le point de plonger dans ce qui est apparemment le grand rebondissement du film.

Comme indiqué précédemment, la fuite prétend que Taskmaster sera dévoilé en tant que personnage Mason d’O-T Fagbenle, l’ex de Natasha Romanoff. Mais ce n’est même pas la plus grande révélation du film, car Melina Vostokoff (Rachel Weisz) sera plus tard révélée comme une traître. Dans un développement fascinant, il est dit que Melina et Yelena Belova (Florence Pugh) travaillent secrètement avec Thaddeus Ross (William Hurt).

Cette connexion avec Ross se poursuivrait prétendument dans la première des deux scènes post-crédits de Black Widow. Selon le bailleur, Yelena et Taskmaster rencontrent Ross et lui remettent un lecteur flash qui a en quelque sorte été impliqué dans l’intrigue. De là, Ross leur dit que les choses ne font que commencer.

En d’autres termes, il semble que ce film sera celui qui fera le gros du travail pour l’arrivée des Thunderbolts. On a beaucoup parlé de la fin de l’équipe de super-vilains de Ross dans le MCU, donc cela a beaucoup de sens. Les propres sources du WGTC ont également indiqué que BW mettait en place la formation du groupe. Et il semble que nous pouvons nous attendre à la fois à Yelena et à Taskmaster dans leur liste. Il est actuellement difficile de savoir si Melina pourrait également faire partie de l’équipe, ou même si elle sort du film en vie, mais nous saurons quand Veuve noire arrive en salles le 1er mai.

Source: 4Chan (via CosmicBookNews)