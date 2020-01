Black Widow Leak aurait révélé les deux scènes post-crédits

La critique la plus courante du prochain film de Marvel Studios Veuve noire est qu’il lancera la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel non pas en faisant avancer la franchise au-delà de la confrontation cataclysmique de Avengers: Fin de partie, mais en regardant en arrière dans sa propre histoire pour raconter une histoire intermédiaire d’un personnage que nous avons déjà vu faire le sacrifice ultime.

Beaucoup soupçonnent cependant que l’aventure rétrospective ne comblera pas seulement l’écart de deux ans entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, mais introduira également des éléments inconnus jusqu’ici dans l’univers global. Maintenant, cette conjecture semble être confirmée car certains détails des scènes post-crédits de Black Widow ont été rendus publics. Les révélations sont originaires de 4Chan, alors pesez-les avec autant de crédibilité que vous donnez à cette plate-forme particulière, mais si vous voulez découvrir Black Widow avec des yeux neufs, revenez en arrière maintenant, car ici il y a des dragons.

La fuite prétend que le film comprendra deux scènes post-crédits. Le premier impliquera Yelena Belova et le Taskmaster livrant le flashdrive Foxcharge qui sert de McGuffin central de Black Widow, à Thaddeus “Thunderbolt” Ross, révélant que les deux travaillaient pour le général depuis le début, et se faisant dire par lui qu’ils “sont ». La fuite prétend également que Taskmaster est, en fait, OT Le personnage de Fagbenle de Rick Mason, qui est curieux, étant donné que la même fuite prétend également que Belova tirera Taskmaster avec son masque cassé alors qu’il est sur le point de tuer Romanoff dans la bataille culminante du film.

Cliquer pour agrandir

Tout cela confirme que Ross est déjà dans les premiers stades de la constitution de son équipe Thunderbolts et soutient ce que nous avons rapporté en octobre concernant la scène post-crédit du film. Étant donné que le MCU a toujours une liste respectable de voleurs à portée de main – y compris Samuel Stearns, Justin Hammer, Ava Starr, Helmut Zemo et Emil Blonsky – il semble presque acquis que le général devenu secrétaire d’État utiliserait les ressources disponibles pour lui dans le monde post-Avengers de la phase 4 pour construire une équipe similaire d’individus puissants avec la surveillance gouvernementale qu’il estime nécessaire.

Selon la fuite, la deuxième scène post-générique du film sera plus petite mais plus émotionnelle, avec un Clint Barton tatoué visitant la tombe de Natasha avec ses enfants. Une telle scène rectifierait l’absence d’enterrements pour Romanoff dans Avengers: Fin de partie et servirait de rappel visuel du sacrifice de Natasha. Elle a refusé de permettre à Barton de s’échanger contre la pierre d’âme sur Vormir parce qu’il avait perdu un membre de sa famille immédiate et elle ne l’avait pas fait, et sa mort a été un facteur direct contribuant au retour de la femme et des enfants de Clint, dont l’un porte indirectement son nom. .

Tout cela suggère que Veuve noire s’avérera tout aussi important pour l’avenir de Marvel Cinematic Universe qu’il le sera pour son passé lors de sa première le 1er mai de cette année.