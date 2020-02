Black Widow peut résoudre Captain America: le plus grand mystère de la guerre civile

Veuve noire se déroulera au lendemain de Captain America: guerre civile, nous en savons beaucoup, avec Natasha Romanoff couchée et réunifiée avec son ancienne famille russe après être devenue une fugitive de la loi grâce à l’aide de Steve Rogers dans le conflit des accords de Sokovie. En regardant les preuves, cependant, il est possible que le film puise plus directement dans l’intrigue de la guerre civile que nous ne l’attendions, car cela pourrait résoudre un mystère qui est resté sans réponse dans le MCU toutes ces années.

Revenons à la séquence d’ouverture de ce film en équipe de 2016. Cela commence avec les Avengers combattant Crossbones à Lagos, au Nigeria, avec le mercenaire tentant de voler un agent biologique dangereux de l’Institut des maladies infectieuses. Bien qu’il n’ait pas réussi à s’en sortir avec l’échantillon, le passage de Crossbones à un kamikaze a causé des pertes de vie importantes. Cet incident est alors devenu l’impulsion des accords de Sokovie. Mais la question de savoir qui a engagé Crossbones pour aller chercher l’agent a été mise de côté.

ScreenRant suggère que peut-être les mystérieux patrons de Brock Rumlow sont à nouveau dans Black Widow, avec Taskmaster en tant que leur dernier agent. Il existe deux éléments de preuve qui soutiennent cette théorie dans les remorques. L’une est que Natasha est vue avec des flacons rouges. Les fans ont différentes idées sur ce que cela pourrait être, mais c’est peut-être un autre agent biologique que Taskmaster essaie de mettre à la disposition de ses payeurs.

Deuxièmement, les bandes-annonces donnent l’impression que le troisième acte du film verra l’équipe Black Widow prendre d’assaut une installation scientifique. Donc, l’héroïne peut retrouver des employeurs énigmatiques de Taskmaster (et Crossbones) à cet endroit et ce qu’ils ont fait est finalement révélé. Ce n’est peut-être pas le cas, bien sûr, mais c’est une théorie intelligente basée sur ce que nous savons jusqu’à présent et cela vaut la peine d’envisager, au moins, en attendant Veuve noire arriver dans les salles en mai.