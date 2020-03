Black Widow pourrait présenter deux différents Taskmasters

Les fans sont assez excités de voir Natasha Romanoff retrouver sa famille d’espions pour affronter Taskmaster et une nouvelle génération de veuves dans le prochain film Marvel. Depuis son annonce, il y a eu de nombreuses théories sur le méchant de Veuve noire et maintenant une nouvelle rumeur est apparue indiquant qu’il peut y avoir plus d’un Taskmaster avec lequel nos héros doivent faire face.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Taskmaster est un adversaire redoutable qui peut imiter les mouvements de son adversaire, le rendant presque impossible à abattre. L’identité du méchant Black Widow est entourée de mystère depuis un certain temps maintenant. Beaucoup pensaient que c’était Rachel Weisz qui trahirait Romanoff et que ce serait elle sous le masque. Cette théorie a depuis été réfutée, cependant, et l’acteur de The Handmaid’s Tale O.T. Fagbenle a taquiné qu’il est celui qui joue le gros méchant. Mais maintenant, un nouveau rapport a remis tout cela en question.

Selon MCU Exchange, il pourrait y avoir en fait deux Taskmasters dans le prochain film Marvel. Nous savons de la bande-annonce finale que Taskmaster exécute un nouveau programme de veuves qui ne possèdent aucun libre arbitre. L’une d’entre elles sera une jeune fille de 16 ans nommée Anya, qui serait la fille du Taskmaster de Fagbenle. Le studio est connu pour tuer leurs méchants assez rapidement dans le passé et s’ils veulent que quelqu’un prenne le relais pour une autre apparition sur la route, positionnant Anya en tant que nouveau Taskmaster une fois que l’original serait le moyen de le faire .

Nous devrons attendre et voir si cette rumeur se vérifie ou non et malheureusement, nous devrons peut-être attendre plus longtemps que prévu, car selon certaines informations, Disney pourrait retarder la publication de la photo en raison du coronavirus, même si le suivi du film très bien au box-office. Croisons juste les doigts pour voir combien de Taskmasters finissent dans Veuve noire à la date de sortie prévue du 1er mai 2020.