‘Black Widow’ Reshoot Set Photos montrent Scarlett Johansson en action

Des reprises de Black Widow sont en cours à Los Angeles et un lot de photos de tournage montre Scarlett Johansson filmant une séquence avec une Audi.

L’actrice de Black Widow, Scarlett Johansson, est en lice pour deux Oscars dimanche, mais avant cela, elle a été vue en train de travailler davantage sur le prochain film Marvel Cinematic Universe. Un spot télévisé Black Widow Super Bowl a fait ses débuts le week-end dernier avec quelques affiches de personnages pour le film très attendu. Maintenant, de nouvelles photos de Black Widow ont fait surface en ligne.

Daily Mail a réussi à capturer des images de Scarlett Johansson avec une coiffure à double tresse, filmant des scènes de Black Widow. Les images du set montrent également Scarlett Johansson au volant d’une Audi noire au centre-ville de Los Angeles. Vous pouvez consulter les photos du jeu de reprise de Black Widow en suivant le lien ci-dessous.

Voici le synopsis officiel de Black Widow de Scarlett Johansson:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, Black Widow des Marvel Studios met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira en salles le 1er mai 2020.

