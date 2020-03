Black Widow Star aimerait voir le film sur Disney +

A partir du moment où Disney a décidé de retarder indéfiniment la sortie de Veuve noire en raison de la pandémie de COVID-19, les fans se sont interrogés sur le sort du film après avoir attendu si longtemps pour voir Natasha Romanoff lors de sa première sortie solo.

En toute honnêteté, cependant, presque toutes les productions majeures se sont arrêtées sur les supports de divertissement à la suite de la récente épidémie, sans oublier que de nombreux films, y compris A Quiet Place Part II, No Time to Die, et F9 ont tous reporté leur première à freiner la propagation rapide, qui a fait, à ce jour, 20 912 victimes dans le monde avec 463 387 cas confirmés. Parmi ceux-ci, plus de 150 000 patients appartiennent aux seuls États-Unis, Italie et Espagne. Qu’il suffise de dire que l’industrie risque de perdre beaucoup plus que les 20 milliards de dollars déjà estimés, et on ne sait pas quand les théâtres rouvriront.

Quant à Black Widow, le sort du film reste dans un état ambigu. Beaucoup de gens ont suggéré que la Mouse House devrait simplement sortir le film sur leur plate-forme de streaming nouvellement lancée, mais d’un point de vue financier, cela ne leur servirait pas bien, surtout compte tenu du fait que c’était un titre très attendu par les fans, beaucoup de qui avait fait campagne pendant des années pour donner à Scarlett Johansson son propre film.

Cliquer pour agrandir

Eh bien, indépendamment de ce que la société décide de faire, il semblerait que David Harbour, qui incarne Alexei Shostakov / Red Guardian dans la photo, ne se soucie pas de regarder Black Widow sur Disney Plus. Dans un récent Instagram Live, la star de Stranger Things avait à dire à propos de cette éventualité.

«J’ai très hâte d’être dans Black Widow si jamais nous sortons ce film. J’adorerais pouvoir regarder ce film aussi – vous savez, je n’ai pas vu ce film. J’ai vu des trucs dans l’ADR et ça a l’air vraiment bien. Et aussi j’étais là quand on tournait et je suis vraiment excité à ce sujet. Mais j’aimerais le voir moi-même. Enfer, je le regarderais sur Disney Plus. “

Franchement, nous aussi, nous serions plus qu’heureux de prendre cette alternative et de regarder Veuve noire sur la plate-forme de streaming de Disney, de peur que nous ne traversions ces jours de quarantaine et d’isolement sans notre forme de divertissement préférée.