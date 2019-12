Black Widow Star ne peut pas attendre que les jeunes femmes voient le film

L’année prochaine Veuve noire est en train de devenir un film extrêmement important pour Marvel Studios. Non seulement c'est le premier chapitre de la phase quatre de l'univers cinématographique Marvel, mais cela donne également à Natasha Romanoff de Scarlett Johansson l'aventure autonome que les fans réclament depuis près d'une décennie.

Ironiquement, Natasha arrive à la tête de son propre film solo après avoir été tuée dans Avengers: Fin de partie, avec Veuve noire être une préquelle qui se déroule à la suite des événements de Captain America: guerre civile. La première bande-annonce récemment révélée a raconté une histoire plus personnelle et émotionnelle que ce que nous avons l'habitude de voir dans le MCU, bien que les images présentent une bonne part de l'action à succès.

Florence Pugh, l'un des ajouts les plus intéressants à la distribution, avec l'actrice qui vient de vivre une année stellaire qui l'a vue apparaître dans le film acclamé par la critique Midsommar et Petite femme. La joueuse de 23 ans joue Yelena Belova, qui est peut-être familière aux fans de bandes dessinées comme la dernière itération de Black Widow, avec des rumeurs laissant entendre que Pugh pourrait être prêt à rester et à devenir un personnage récurrent dans le MCU.

Dans une récente interview, le Se battre avec ma famille star a donné plus de détails sur Black Widow's histoire, révélant que le réalisateur Cate Shortland a conçu une histoire étonnamment émotionnelle et stimulante, qui ne se trouve généralement pas dans le tarif standard des super-héros. Et qu'elle ne peut pas attendre que les jeunes femmes voient.

«Cate était si douée pour être si vigilante à garder cette histoire crue et douloureuse. Il s'agit d'émotions et de ces filles brisées qui essaient de réparer quelque chose qui s'est passé. Il s’agit de vous réparer et de la façon dont vous procédez. En tant qu'idée pour un film Marvel, et en tant que jeune femme, c'est comme "Oh, mon dieu, c'est incroyable". Les jeunes femmes vont voir ça, et elles vont regarder Scarlett dans son élément, et elles vont regarder cette histoire, et c'est seulement une chose positive. "

Il était évident, d'après la première bande-annonce, que la relation entre Natasha et Yelena allait former le nœud de l'histoire, et il sera intéressant de voir comment Veuve noire parvient à intégrer des émotions plus complexes dans le modèle MCU standard. David Harbor semble certainement offrir le soulagement le plus comique, laissant Pugh et Johansson libres de faire le levage de charges le plus dramatique.