‘Blade Runner: Enhanced Edition’ annoncé par Nightdive Studios

Nightdive Studios ressuscite une fois de plus une explosion du passé. Selon une histoire du Hollywood Reporter, le studio derrière le prochain Choc du système remake (et plusieurs restaurations de jeux classiques) s’est associé à Alcon Entertainment pour ramener le jeu d’aventure pointer-cliquer de Westwood Studios en 1997, Blade Runner!

La version restaurée du jeu, connue sous le nom de Blade Runner: Enhanced Edition, est en cours de développement pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, ainsi que pour PC via Steam. Il devrait être publié plus tard cette année.

Le jeu, basé sur le film classique de Ridley Scott, mais pas une adaptation directe, suit le détective Ray McCoy alors qu’il traque les réplicants renégats. Blade Runner a été salué par la critique lors de sa sortie et a en fait remporté le premier prix du jeu d’aventure de l’année aux premiers DICE Awards de l’Academy of Interactive Arts & Science.

Blade Runner: Enhanced Edition proposera une “restauration soignée et premium” de Nightdive Studios via le moteur de jeu propriétaire KEX de l’entreprise, qu’il a utilisé pour restaurer Turok: chasseur de dinosaures et Choc du système. Le jeu comprendra des modèles de personnages, des animations et des cinématiques mis à jour, ainsi qu’une prise en charge de la résolution des écrans larges, une personnalisation du clavier et du contrôleur, etc.

“Blade Runner est toujours un exploit à couper le souffle à tous les niveaux, alors que nous utilisons KEX pour améliorer les graphismes et élever respectueusement l’expérience de jeu d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant, nous préservons toujours la vision et le gameplay de Westwood. dans toute sa splendeur », déclare le PDG de Nightdive, Stephen Kick. “Bien que vous puissiez profiter des avantages de jouer au jeu sur du matériel moderne, le jeu ne devrait pas ressembler à ce qu’il était, mais aussi glorieux que vous vous en souvenez.”