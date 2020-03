‘Blade Runner: Enhanced Edition’ recevant une édition physique limitée pour PS4, Nintendo Switch

Si l’annonce récente de Nightdive faisant un remasterisation de Westwood Blade Runner ne suffisait pas, les jeux à tirage limité en valent la peine pour les types de collectionneurs physiques.

A côté de leur Indigo Prophecy annonce, Limited Run Games ont également annoncé qu’ils publieront une édition physique imprimée limitée pour la PlayStation 4 et Nintendo Switch. Plus d’informations seront publiées à une date ultérieure.

Blade Runner: Enhanced Edition sortira numériquement pour PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam en 2020.

Les jeux numériques seront perdus dans le temps, comme les larmes sous la pluie – mais pas celui-ci. Blade Runner Enhanced Edition de @NightdiveStudio recevra une version physique de notre part sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Plus de détails à suivre! pic.twitter.com/XhsYDO6lin

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 21 mars 2020