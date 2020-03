Blake Horstmann dit qu’une grande partie de la nation Bachelor «y jetterait [sic] Grand-mère sous le bus pour certains poids

Blake Horstmann était un concurrent controversé sur la dernière saison de Bachelor in Paradise. Il a été impliqué dans beaucoup de drames, mais plus particulièrement avec Caelynn Miller-Keyes. Les fans se souviendront qu’il a publié une conversation privée entre eux dans le but de sauver sa réputation. Les choses sont devenues … désordonnées.

Colton Underwood et Blake Horstmann | Tom Cooper / . pour Smirnoff Seltzer

Aujourd’hui, Horstmann se méfie particulièrement de Bachelor Nation et, surtout, des producteurs de Bachelor.

Horstmann a récemment fait un Q&A Instagram où les fans ont pu poser à la star de la réalité leurs questions les plus brûlantes.

Blake Horstmann n’a pas de temps pour les mauvais amis

“Êtes-vous toujours de bons amis avec une tonne de gens de la franchise, ou juste une poignée?” demanda un fan.

«Je suis toujours proche avec pas mal de gens. L’expérience sur BIP m’a rapidement montré qui sont mes vrais amis et j’en suis reconnaissant », a écrit Horstmann.

Il a poursuivi: «Il y a un certain nombre de personnes dans BN qui jetteraient là-bas [sic] grand-mère sous le bus pour un peu d’influence et je n’ai plus de temps pour des amis comme ça… “

«Pour reprendre les mots de Rachel… les amis de Bachelor Nation sont inconstants et éphémères…», a-t-il conclu.

La raison pour laquelle les amitiés de Bachelor Nation peuvent s’avérer si difficiles est peut-être que tout le monde a des «bagages» après avoir participé à l’émission. C’est du moins ce que pense Horstmann.

“Si vous pouviez échanger des vies avec n’importe quel autre gars de la nation bachelor, qui serait-ce?” demanda un autre fan.

“Honnêtement, je n’échangerais des vies avec personne …”, a écrit la star de télé-réalité. “Nous sommes tous f * cked d’une manière ou d’une autre de ce spectacle bonnes et mauvaises, mais croyez-moi, nous avons tous des bagages maintenant.”

Blake Horstmann est ouvert aux rencontres au sein de Bachelor Nation

Cependant, Horstmann n’est pas totalement contre la datation au sein de Bachelor Nation.

“Souhaitez-vous sortir avec quelqu’un dans la nation Bachelor à l’avenir ou avez-vous terminé avec le” drame “?” a demandé à un autre utilisateur Instagram.

“Ce n’est pas une rupture de contrat. Peu importe à l’intérieur ou à l’extérieur de BN », a écrit Horstmann. “Et tous les bachs ne sont pas des drames.” Ils ont tous des bagages.

Malgré une saison de Bachelor in Paradise difficile et une fin déchirante à The Bachelorette pour Horstmann, il a encore de bons souvenirs.

“Souvenir préféré du tournage de Bachelorette ou BIP?” demanda un autre fan.

“Honnêtement, beaucoup de mes fav [sic] les souvenirs traînent avec les gars. Un en particulier, après la cérémonie des roses en Virginie, nous étions 9 à gauche et nous avons eu une soirée de danse insensée dans les chemises de limousine et du champagne en train de s’amuser », écrit-il.

