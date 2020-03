Blake Horstmann explique enfin pourquoi il a demandé à Tayshia Adams de sortir avant Hannah Godwin sur ‘BIP’ – ‘F * ck It I’m off Contract’

Blake Horstmann était un concurrent controversé sur la dernière saison de Bachelor in Paradise. Tout a commencé quand il a demandé à Tayshia Adams de quitter Hannah Godwin après avoir reçu la première carte de date.

Blake Horstmann

Ce n’est un secret pour personne qu’Horstmann et Godwin avaient fait un peu de flirt avant de se retrouver au Mexique pour Paradise, alors quand l’alun de Bachelorette a demandé à Adams au lieu de Godwin, tout le monde était secoué.

Eh bien, il y a quelques jours, Horstmann a finalement expliqué ses actions dans un Q&A sur Instagram.

Pourquoi Blake Horstmann a emmené Tayshia Adams et non Hannah Godwin à son premier rendez-vous «Bachelor in Paradise»

“Pourquoi avez-vous pris Tayshia lors de votre premier rendez-vous en tête-à-tête au lieu de Hannah G?” demanda un fan.

“OK donc ça va être long … Mais putain je suis hors contrat …” commença-t-il.

“C’est une drôle de question car Tayshia est incroyable et n’importe qui aurait de la chance d’avoir un rendez-vous avec elle, mais je comprends compte tenu des circonstances lol”, écrit-il.

Ensuite, Horstmann s’y est mis.

«Quand j’ai reçu la carte de date, j’avais 100% prévu de prendre Hannah. J’ai même quitté mon interview en disant que j’allais prendre Hannah. Quand je suis sorti de l’interview, 3 producteurs m’ont assis pendant près d’une heure et m’ont convaincu de prendre Tayshia. C’était à 100% ma décision qu’ils ne m’ont pas forcé ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, j’ai vraiment vraiment fait confiance aux producteurs et qu’ils avaient mon meilleur intérêt », écrit-il.

Aujourd’hui, cependant, Horstmann estime que les producteurs de licence ne se sont pas souciés de lui et ne s’en soucient pas.

“De toute évidence, je me suis trompé et ils ne voulaient pas que je sois heureux avec Hannah bc qui aurait ruiné les plans de la saison …”, a-t-il écrit.

Horstmann a poursuivi: «La plus grande chose qu’ils m’ont dit qui m’a convaincu… J’ai eu la première carte de date et cela apporte beaucoup de responsabilité et si je choisissais la personne, tout le monde pense que je ne devrais pas prendre de risques et que je ruinerais l’expérience pour d’autres les gens car ils ne se sépareraient pas et ne verraient pas d’intérêt possible pour une personne et cela ruinerait les histoires d’amour. »

Mais tout va bien qui se termine bien parce que Godwin s’est retrouvé avec Dylan Barbour (ils sont toujours heureux de se fiancer), et Horstmann sent qu’ils sont une paire parfaite.

«Tout a fonctionné car Hannah et Dylan sont parfaits l’un pour l’autre et vivront heureux pour toujours», écrit-il.

“The Bachelor” et “Bachelor in Paradise” ne sont pas scénarisés, selon Blake Horstmann

Un autre fan a demandé à Horstmann: «Le bachelor / BIP est-il écrit de toute façon? Ou ils influencent simplement vos choix pour faire du théâtre. »

“On me pose souvent la question …”, a répondu la star de télé-réalité.

«Ce n’est en aucun cas scripté! Ils vous mettront en situation pour voir comment vous réagissez et ils vous poseront des questions pour orienter la conversation, mais ils ne vous diront jamais quoi dire, comment dire ou quand dire… », a-t-il dit.

