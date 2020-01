Blake Lively révèle comment elle a “ brisé ” sa main en essayant de frapper Jude Law sur le tournage

Blake Lively et Jude Law jouent tous les deux dans le prochain film intitulé “The Rhythm Section”. Le thriller très attendu ne peut pas arriver assez vite pour les fans avides. Vive joue le protagoniste qui devient une femme assassin. Lisez la suite pour savoir comment Lively a “brisé” sa main en essayant de frapper Jude Law sur le plateau.

Comment Blake Lively a brisé sa main

Blake Lively | Dominik Bindl / WireImage

Lively a fait une soirée entre filles avec sa mère et sa sœur lors d’une projection spéciale pour son nouveau film où elle a parlé à Extra de la blessure qui s’était produite lorsqu’elle tournait une scène avec Law. Lively a dû faire beaucoup de scènes elle-même car elles étaient «un plan, une prise» comme l’explique Lively.

“Il y a un combat de cuisine avec moi et Jude et c’est celui où j’ai brisé ma main et je suis descendu pendant six mois”, a révélé Lively. «C’est un combat de quatre minutes avec seulement nous deux. Juste deux acteurs qui ne sont pas équipés pour faire une scène de combat ensemble. Et puis il y a une poursuite en voiture qui n’est que moi et vous êtes coincé dans la voiture avec moi tout le temps. “

Vive dans le détail

Lively a subi beaucoup d’entraînement exténuant pour se préparer, y compris nager dans un lac qui était à six degrés à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait spécifiquement brisé sa main, elle est entrée dans plus d’un petit détail.

“Je me précipitais sur Jude pour le frapper très agressivement avec mon couteau en caoutchouc et il est allé le bloquer et nous sommes entrés en contact”, a expliqué Lively. «C’était une explosion de feux d’artifice de ligaments, d’os et de tendons et de tissus mous.»

La plupart du film a été tourné après la pause

Lively a dû subir deux interventions chirurgicales pour se remettre complètement de la

situation et elle a été hors service pendant six mois. Elle a également révélé que

la plupart du film a été tourné après la pause en question.

«La plupart du film a été tourné après cela. Nous n’étions en production que depuis quelques semaines. Donc, la plupart des séquences de combat que vous voyez dans le film sont après cela, c’est pourquoi ma main est enveloppée », a-t-elle déclaré. “Et il y a une blessure à la main en verre qui se produit dans le film qui n’était pas réelle, nous avons juste dû expliquer l’autre blessure.”

De quoi parle vraiment le nouveau film?

“The Rhythm Section” est en fait basé sur le roman de Mark Burnell du même nom. L’histoire est centrée sur une femme confrontée à la mort de sa famille dans un accident d’avion. Stephanie Patrick cherche à se venger lorsqu’elle découvre que l’accident n’était pas du tout un accident. Stephanie subit une formation par un ancien agent M16 et elle apprend à porter plusieurs déguisements. Le thriller bourré d’action devrait être un énorme succès.

Barbara Broccoli est la productrice du film et elle a quelques mots intéressants pour ceux qui pourraient comparer le personnage principal à James Bond. “Tout le monde dit:” Oh, une femme peut-elle être James Bond? “Pourquoi une femme voudrait-elle être James Bond!”, A déclaré Broccoli lors de la projection de Variety. “Une femme veut être Stéphanie Patrick, un personnage complexe et intéressant.”

«The Rhythm Section» arrive en salles le 31 janvier.