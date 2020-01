Blake Lively Stars dans un nouveau thriller d’espionnage

Nouveau trailer de The Rhythm Section: Blake Lively dans un nouveau thriller d’espionnage

Paramount Pictures a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain thriller d’espionnage du réalisateur Reed Morano La section rythmique, avec un regard sur le personnage de Blake Lively, Stephanie Patrick, alors qu’elle incarne différents personnages pour venger la mort de sa famille. Avec également Jude Law et Sterling K. Brown, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

La section rythmique est une adaptation contemporaine de la première série de quatre romans de l’écrivain à suspense britannique Mark Burnell «Stephanie Patrick». Héroïne, Stephanie Patrick (Blake Lively) est sur la voie de l’autodestruction après la mort de sa famille dans un accident d’avion, un vol qu’elle était censée prendre. Après avoir découvert que l’accident n’était pas un accident, sa colère éveille un nouveau sens et elle se lève pour découvrir la vérité en adaptant l’identité d’un assassin pour retrouver les responsables. La nouvelle et mortelle Stéphanie Patrick a pour mission de combler le vide entre ce qu’elle sait et ce qu’on lui dit. Les autres romans de la série populaire de Burnell incluent «Gemini», «The Third Woman» et «Chameleon».

Michael G Wilson et Barbara Broccoli d’EON Productions, qui ont produit les huit derniers films Bond (SPECTRE, Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale, Meurs un autre jour, Le monde n’est pas suffisant, Demain ne meurt jamais, Oeil doré), produira. Stuart Ford et Greg Shapiro, chef de production primé aux IM Academy Award (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty, A venir Detroit) et l’auteur / scénariste Mark Burnell seront les producteurs exécutifs.

La section rythmique devrait sortir en salles le 31 janvier 2020.