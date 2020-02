Blake Shelton a-t-il simplement voulu avoir des enfants avec Gwen Stefani?

Blake Shelton et Gwen Stefani font partie de ces couples que le monde essaie toujours de comprendre. Les fans spéculent constamment si les deux vont se marier et s’ils auront plus d’enfants. Mais pour la plupart, le célèbre couple a gardé les lèvres scellées.

Récemment, le crooner country et l’ancienne frontwoman de No Doubt se sont assis et ont parlé à l’hôte de CBS This Morning, Gayle King. Le couple s’est ouvert sur leur vie et a parlé de l’avenir. Lorsque King a demandé au couple où ils se voyaient au cours des dix prochaines années, le couple était parfaitement synchronisé.

Blake Shelton et Gwen Stefani se sont rencontrés au moment idéal

Blake Shelton et Gwen Stefani | Kevin Mazur / WireImage

Lorsque les chanteurs se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de The Voice, personne n’aurait pu prévoir que les deux finiraient ensemble. Shelton avait récemment divorcé de la chanteuse country Miranda Lambert et Stefani était toujours mariée au leader de Bush Gavin Rossdale.

Mais à partir du moment où les deux se sont rencontrés, il y a eu une connexion instantanée. Les fans de The Voice ont commencé à spéculer que le couple était un couple bien avant d’annoncer officiellement leur relation avec le monde.

Lors d’une interview en 2016, Shelton a expliqué à quel point sa nouvelle fille était importante pour lui. Il a déclaré à Intouch Weekly: «Gwen m’a sauvé la vie. Qui d’autre sur terre pourrait comprendre un divorce très médiatisé avec un autre musicien? Vous ne pouvez même pas imaginer les similitudes de notre divorce. ”

La «Rich Girl», la chanteuse a partagé les mêmes sentiments envers son nouvel homme, en disant à People: «Lorsque vous traversez une période vraiment difficile, il y a des gens qui viennent dans votre vie, comme un ami qui peut vous aider à traverser les choses , et il est certainement l’une de ces personnes. “

Blake Shelton et Gwen Stefani se marieront-ils jamais?

Depuis que les deux chanteurs ont commencé à sortir ensemble en 2015, les fans ont hâte de savoir si le couple se mariera jamais. Des rumeurs courent constamment sur le devant des magazines tabloïds disant que le couple a fixé une date ou qu’ils ont déjà fait le lien – un fait que Shelton a récemment reconnu.

Lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight, l’animateur a déclaré à Shelton qu’une certaine réplique de sa dernière chanson, “Nobody But You” n’aidait certainement pas les rumeurs de mariage, auxquelles le chanteur a rapidement répondu: “J’adore les rumeurs”, en poursuivant. ,

«Ces rumeurs sont géniales. Quiconque pense que je suis déjà marié à Gwen – j’adore ça. Mon Dieu. Qui ne voudrait pas être marié à Gwen Stefani? ”

Pourtant, la question demeure.

Blake Shelton s’est-il contenté d’avoir des enfants avec Gwen Stefani?

Les fans du couple savent que Stefani est la mère de trois garçons, mais Shelton n’a pas d’enfants à lui. Dans le passé, le chanteur a fait des commentaires sur le fait d’être père, il est donc naturel de se demander s’il y aura plus d’enfants dans l’avenir du couple.

Lorsque le couple s’est assis avec Gayle King sur CBS ce matin, elle a demandé à chacun d’eux: “Où vous voyez-vous dans 10 ans?” Stefani a rapidement répondu: “J’ai beaucoup d’enfants, donc je me vois, comme, à beaucoup de matchs de football. “Shelton a convenu,” Ouais, vraiment dans les 10 prochaines années, je me vois exactement dans le même scénario. “

Est-ce que Shelton parle d’aller à ces mêmes jeux avec Stefani et de profiter d’être un père pour ses enfants ou vient-il de parler de son propre désir d’avoir des enfants à lui? Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Stefani voulait donner à son homme un bébé, mais pour l’instant, le temps ne dira que s’il y aura un petit mini-Blake qui courra.