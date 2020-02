Blake Shelton était une star de la télé-réalité avant «The Voice»

Il semble que ceux connus des émissions de télé-réalité établies ont déjà participé à des formats similaires, voire moins. Les stars en question peuvent ne pas vouloir que ces précédentes émissions de téléréalité soient connues, malgré le fait que les clips soient généralement dragués lorsque les invités participent à des talk-shows.

On n’a pas beaucoup parlé de Blake Shelton une fois jugé sur une autre émission similaire à The Voice de NBC. Eh bien, non, faites deux spectacles similaires.

Au moment où il a été choisi pour The Voice, il avait déjà l’expérience de juger les aspirants chanteurs de manière constructive. Alors que l’un de ces spectacles était assez bien connu, l’autre a été presque oublié. Il y a une bonne raison car cela ne collait pas vraiment avec le courant musical principal.

Shelton a commencé à juger sur «Nashville Star»

Blake Shelton | Groupe d’images LA / ABC via .

Certains se souviendront peut-être de l’émission de compétition Nashville Star qui a fonctionné de manière similaire à American Idol et The Voice. Cela a été diffusé de 2003-2008 sur USA Network d’abord, puis sur NBC dans sa dernière saison.

Un an avant la fin, Shelton a été nommé juge, ce qui lui donne une longueur d’avance de quatre ans sur le jugement des chanteurs jusqu’au début de The Voice en 2011. On pourrait penser que Shelton était plus à l’aise sur Nashville Star puisque tous les concurrents étaient dans le champ de pays.

Pendant son temps à juger The Voice, Shelton déplore parfois le manque de talent country disponible depuis les bandes de spectacle à Los Angeles. Peu de country stars essaient de s’y rendre et à la place à Nashville, une ville toujours considérée comme la capitale mondiale de la musique country.

Si Nashville Star avait continué quand il a déménagé à NBC, il aurait pu devenir un juge permanent là-bas et se sentir plus à l’aise qu’il ne le fait en tant que mentor de stars de la pop en herbe depuis neuf ans.

Blake Shelton jugé sur un autre spectacle avec un format inhabituel

Combien de personnes se souviennent aujourd’hui d’une brève série de concours NBC intitulée Clash of the Choirs? NBC espérait que cette émission de téléréalité se transformerait en un grand succès, mais elle n’a été diffusée que sur quatre nuits pendant les fêtes de fin 2007.

Le concept était d’avoir des chorales de 20 personnes provenant de villes américaines spécifiques en compétition les unes contre les autres. Des célébrités qui ont grandi dans ces villes / villages ont été amenées comme entraîneurs, dont Blake Shelton.

Il a représenté une chorale d’Ada, Oklahoma jouant pour de l’argent de charité à Project Rebuild. Bien sûr, c’était un an avant sa brève apparition sur Nashville Star, tout en prouvant qu’il allait avoir une connexion avec NBC pendant longtemps.

Cependant, les critiques ont sauvé Clash of the Choirs, d’autant plus qu’il a inauguré quelque chose d’audacieusement différent pour l’époque: un spectacle de compétition agréable sans commentaires acerbes à la manière de Simon Cowell.

Shelton était en quelque sorte fait pour être un anti-Simon Cowell de toute façon

Tout le Positivité Clash of the Choirs apporté pendant quatre nuits en décembre 2007 ouvrait vraiment la voie à des spectacles similaires arrivant ces dernières années. Curieusement, les émissions de télé-réalité de bien-être deviennent maintenant la norme après que les formats plus sombres ont commencé à diminuer quelque peu. Même Cowell lui-même est devenu plus doux sur America’s Got Talent.

Blake Shelton, d’autre part, n’a jamais pris un chemin critique pour devenir juge. Que ce soit sur Nashville Star ou Clash of the Choirs, il a toujours été le bon gars du jury.

Sur The Voice, tous les juges agissent de manière respectable envers les candidats, s’ils sont acerbes les uns envers les autres. Pas étonnant que les scénaristes de la série aient tenté de créer des frictions entre Blake et Adam Levine.

Lorsque de faux combats ont été tentés entre Shelton et Gwen Stefani, ils n’ont pas vraiment mordu. Maintenant, tout le monde sait où Shelton a contribué à façonner le nouveau précédent de la téléréalité.