Blakk Soul partage un single “Help” avec le maître de cérémonie de l’abattoir Joell Ortiz

Alors qu’il continue de se frayer un chemin dans la scène R&B traditionnelle, Blakk Soul revient avec son single “Help”, assisté de Joell Ortiz. Le chanteur de Tacoma, Washington, évite les confitures d’amour habituelles qui imprègnent le genre et propose plutôt une collaboration consciente hip-hop-néo-âme sur l’élévation de la soul.

“Help” serait le premier single de Take Your Time, le premier album studio de Blakk Soul. L’album devrait sortir dans les rues le 17 avril et selon un communiqué de presse, Take Your Time “est musicalement sophistiqué et chevronné. Les mélodies sensuelles du disque font un chef-d’œuvre de la chambre humide.” Pendant ce temps, l’écriture de chansons de Blakk Soul, les chants de fond et la coproduction peuvent également être entendus sur des œuvres de Playboi Carti, Dr.Dre, Macklemore, Anderson .Paak, Little Brother, Jake One, et bien d’autres.

Ce n’est pas la première fois que Blakk Soul et Joell Ortiz travaillent ensemble. En août 2019, Joell a abandonné son single “Monday” avec des voix supplémentaires de Big K.R.I.T. et Blakk. Découvrez «Aide» de Blakk Soul avec Joell Ortiz et dites-nous ce que vous pensez de cette collaboration hip hop-R & B.

Paroles Quotable

Vous connaissez tous le visage

Le sourire que tu embrasses

Vous ne connaissez pas cette machine dans les coulisses

S’assurer que tout est en place

Sans parler de l’homme à l’étage

Pouvons-nous dire grâce

.