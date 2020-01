Blanca Suarez se souvient de la première impression que Javier Rey a eue d’elle: “Il avait l’air d’un con”

Blanca Suárez a été victime de ‘Heaven can wait’ dans la nuit de lundi 20 décembre. De nombreux visages familiers de la scène espagnole ont assisté aux funérailles fictives de la jeune femme pour lui dire au revoir: Ana Fernández, Martiño Rivas, Marta Torné, Jon Kortajarena et, bien sûr, son chien Pistache. Mais parmi tous il y en avait un qui a captivé les personnes présentes avec son discours: Javier Rey.

Javier Rey aux funérailles fictives de Blanca Suárez dans ‘Le ciel peut attendre’

Avant d’écouter Rey, le Madrilène a avoué à Emilio Gavira dans une sorte “d’au-delà” que le Galicien était “très, très, très, très bon ami à toi“Peu de temps après, l’acteur de ‘Fariña’ a commencé son discours en précisant que pour lui l’actrice de ‘The Girls of the Cable’ était” une personne très spéciale “. L’artiste a poursuivi son intervention, remplissant des anecdotes pour les personnes présentes.

“Je suis d’accord avec elle dans le tournage du film” The Summer We Live “et c’était son dernier été”, a-t-il commencé mystérieusement. “Toute l’équipe est allée vivre dans le même hôtel à Jerez et ensemble nous avons commencé à nous faire des putadillas. Blanca était comme les États-Unis, elle était impliquée dans toutes les guerres. Je la définirais comme entre hooligan et plaisir. Hooligan quand il t’a fait la putain et drôle quand il l’a fait aux autres“Les participants n’ont pas cessé de rire de son histoire, alors Rey a continué avec son histoire.” Cela a conduit à une escalade de baise énorme. Nous avons quitté l’hôtel sous le nom de «The Shining» », a-t-il ajouté, précisant le caractère plaisantant qui caractérisait la jeune femme.

Pour conclure, l’interprète s’est rendu à la caméra pour la dernière fois pour parler de son partenaire: “Blanca, où que vous soyez, j’espère que vous continuerez à vous battre beaucoup. Je serai de ceux qui applaudiront très fort lorsque votre photo sortira dans le in memoriam du Goya“clarifia-t-il, tandis que les applaudissements pleuvaient. Et qui ne pouvait ignorer les paroles de l’acteur était le Madrid:” Quelle merveille! Comme il est beau et merveilleux ce mec“, a déclaré Suarez après avoir écouté le galicien.

Première impression

Pendant son séjour dans les limbes, Blanca Suárez a raconté à Emilio Gavira, la personne chargée de recevoir chacune des personnes qui “meurent” dans “Le ciel peut attendre”, une histoire curieuse sur la première fois que Rey et elle ont convenu un projet: “Lui et moi nous sommes rencontrés dans ‘Ce qu’ils ont caché’ et ils m’ont dit que ça ressemblait à une arnaque car au début Je me sentais très mal et il avait l’air stupide puis il m’a dit que toute l’image qui est projetée de moi est absolument fausse. Et c’était le Blanc qui était cool, celui des salopes “, a commenté l’actrice en riant.

.