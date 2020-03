Blanche-Neige et la revue rétro des sept nains

«Heigh-ho! Heigh-ho! C’est parti pour travailler nous allons. ” En 1937, Walt Disney a eu une vision et elle s’est concrétisée avec «Blanche-Neige et les sept nains». Ce fut le tout premier long métrage d’animation et 83 ans plus tard, il reste le film d’animation le plus important de tous les temps.

Walt Disney a adapté le conte de fées classique de Grimms à son public et le résultat a été un succès retentissant. Cela a changé l’animation. Cela a changé les Oscars. Et cela a changé la société Walt Disney d’une manière que Walt, lui-même, n’aurait jamais pu prévoir.

La version remasterisée disponible sur Disney Plus reste incroyablement belle. Les couleurs sont vives et éclatantes. L’histoire reste emblématique. Nous obtenons enfin des noms pour les nains. (Ils n’étaient pas nommés dans le conte de fées de Grimms.) C’est vraiment incroyable de voir comment l’animation a résisté.

Le film a également créé un changement aux Oscars. Il n’y avait pas de catégorie Oscar appropriée pour «Blanche-Neige et les sept nains» dans les années 1930. Ainsi, l’Académie a créé un trophée Oscar spécial pour honorer Walt Disney pour sa réalisation. Cet Oscar spécial était accompagné de sept petits trophées Oscar.

Le film est emblématique et important mais il n’est pas sans défauts. Le défaut le plus important et le plus évident réside dans Blanche-Neige. Elle n’a pas d’agence. Dans l’ensemble du canon de Disney, seule Aurora de Sleeping Beauty a moins d’agence. Blanche-Neige pense que le but de sa vie est d’attendre un prince. C’est ça. Elle fait si peu avant d’être forcée de fuir. Une fois qu’elle a trouvé la cabane des nains, elle la nettoie pour eux et voit immédiatement que son but est de les servir. C’était typique des années 1930, mais ça ne tient pas en 2020.

De plus, l’Evil Queen passe de 0 mph à 60 mph en un clin d’œil. Elle demande au miroir magique qui est «le plus beau de tous» et lorsque le miroir répond à quiconque sauf elle, elle met immédiatement en œuvre un plan pour tuer cette personne. Nous sommes censés la comprendre comme étant mauvaise, mais une certaine motivation pour ses actions aurait été agréable. L’histoire touche tous les points importants mais laisse de côté les détails. Un petit détail, une petite trame de fond pourrait faire beaucoup pour expliquer les motivations.

Malgré tous ses défauts, c’est toujours un film merveilleusement agréable, tant que vous n’essayez pas d’appliquer les normes 2020 à l’intrigue. Le film a également contribué à révolutionner la société Walt Disney à bien des égards. Tout d’abord, une entreprise connue uniquement pour les courts métrages d’animation faisait maintenant des longs métrages, une pratique que nous voyons encore aujourd’hui. De plus, la réédition de «Blanche-Neige» après la fin de la Seconde Guerre mondiale a aidé à financer la création des studios Walt Disney qui sont toujours en service aujourd’hui.

“Blanche-Neige et les sept nains” a ouvert la voie à tous les autres films Disney. Sans Blanche-Neige, il n’y aurait pas de «Cendrillon». pas “Le Roi Lion;” pas “Frozen”. “Blanche-Neige” n’est pas le meilleur film de Disney, mais c’est le plus important.

Classement: 3,5 étoiles sur 5.

Que pensez-vous de “Blanche-Neige et les sept nains?” Pensez-vous que cela a tenu le coup?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

