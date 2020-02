Blas a porté plainte contre Rocío de Meer, député de VOX, pour son concept de “famille naturelle”

Ce mercredi 19 février, le parti VOX d’extrême droite provoquait une fois de plus un moment de tension et un grand émoi au Congrès des députés. Cette situation tendue est survenue après quelques mots de Rocío de Meer, député de la formation. Il a annoncé que le parti dans lequel il travaille allait proposer un paiement de 100 heures par enfant pour les familles. Cette mesure, qui ressemble beaucoup à celle également proposée par l’extrême droite polonaise, vise à apaiser ce qu’ils ont eux-mêmes décrit comme “l’hiver démographique en Espagne”c’est-à-dire l’éventuelle dépopulation du pays.

Mais la chose n’était pas là et c’est En plus de porter plainte contre le féminisme, De Meer voulait également parler de ce qu’elle qualifie de «famille naturelle». “C’est l’institution la plus féconde de l’histoire de l’humanité. Je ne le dis pas et ceux de VOX ne le disent pas parce que nous sommes très façades, De nombreuses études indiquent qu’il est déterminé que les enfants grandissent beaucoup mieux avec leur mère et leur père. Ceux-ci déterminent qu’ils ont de meilleurs taux de scolarité et ont moins de troubles émotionnels“a déclaré la politique. Des propos qui ont manifestement scandalisé la majorité et qui au-delà de provoquer une réaction chez les membres d’autres formations politiques ont indigné des dizaines d’internautes et des visages familiers.

L’un d’eux est le chanteur Blas Cantó, représentant de l’Espagne au Festival Eurovision et ancien participant de «Ton visage me sonne». L’artiste n’a pas hésité à tweeter un message fort dans lequel il montre Rocío de Meer et montre son indignation avec ces mots. “J’ai grandi avec ma mère, tellement bouleversé je suis parti. Ce que tu as à entendre …”, le chanteur a tweeté. Pour sa part, Ruth Lorenzo, qui était également représentante de l’Espagne à l’Eurovision et partage également un lieu de naissance avec Cantó, a également répondu à ce message. “C’est une mauvaise blague … à ce stade de la vie”, a tweeté cela.

Mais la chose n’a pas été là et c’est que dans ‘The Intermediate’ publié le même mercredi 19 février, Le Wyoming et Dani Mateo n’ont pas hésité à se moquer des propos du député VOX. Le présentateur de l’espace ironise sur ses paroles et l’avertit: “Je marcherais d’un œil et vérifierais vos sources, pour voir si ces études ont été signées par Rocío Monasterio, qui au moment de la signature est très lâche.” D’un autre côté, Dani Mateo a réfléchi sur le sujet: “Est-ce qu’elle prétend nous dire que le naturel est une famille traditionnelle formée par un père, une mère et des enfants souriants?”. “La chose naturelle, ce sont les yaourts”, a poursuivi le comédien, défendant que certaines familles expirent également, comme les yaourts: “Regardez Infanta Elena et Marichalar”, et rappelant à VOX que “Ils doivent faire attention lorsqu’ils s’approprient la figure de la famille”.

