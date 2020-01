Blas Cantado présente “Universo”, la chanson qu’il chantera à Rotterdam, le 30 janvier

La route vers le Festival Eurovision 2020 se poursuit et c’est ce jeudi 23 janvier que Blas Cantó a voulu révéler deux des grandes inconnues encore ouvertes. D’un côté, Cela a lancé la couverture du thème avec lequel il représentera l’Espagne à Rotterdam et a révélé la date de sortie de la même. Après de nombreux mois d’incertitude, l’artiste murcien a confirmé le jour qui faisait l’objet de rumeurs: ce sera le Jeudi 30 janvier où l’on entend pour la première fois “Univers”, la chanson avec laquelle il tentera de remporter la victoire aux Pays-Bas.

Blas Cantó, représentant de l’Espagne à l’Eurovision 2020

Ce jour RTVE et Warner Music sortiront le single ainsi que la vidéo à thème, qui est déjà complètement enregistré. L’artiste sera l’un des premiers représentants à avoir déjà préparé sa lettre d’introduction à l’Europe. Pourtant, Ce sera l’un des premiers à recevoir les retours des eurofans et des experts au festival de musique Aimerez-vous “Univers”? Pour l’instant, c’est un mystère et c’est que nous avons à peine les données de la chanson dans laquelle il travaille depuis si longtemps.

Cantado a affirmé que la chanson “Il a un style nouveau et risqué pour moi, mais en conservant mon essence” et a clairement indiqué que “je suis très satisfait du résultat”. En outre, la Murcie a expliqué que la chaîne publique lui avait remis une “lettre blanche” lorsqu’elle travaillait sur sa proposition. Parallèlement, notre représentant à Rotterdam a également expliqué qu’il avait choisi d’opter pour un “Temps partiel épique très intéressant” qui a les paroles en espagnol. Dans une interview dans l’espace radio “Dial as is” avec Rafa Cano, il a également ajouté que “c’est quelque chose de nouveau pour moi, mais qui conserve l’essence de” Il n’est pas moi “en ce qu’il s’agit d’une chanson très excitante, très intime dans les strophes, mais les refrains sont épiques“.

Présentation dans ‘OT 2020’?

Il semble donc clair que nous trouverons un thème pop et commercial et qu’il restera une partie de l’essence de sa musique, bien qu’il s’agisse d’un nouveau record surprenant concernant ses précédents singles. Un sujet qui sera lancé le 30 janvier et aura probablement sa présentation officielle dans ‘OT 2020’. Lors de la conférence de presse de l’édition en cours de l’émission de talents, Toñi Prieto, responsable du divertissement à RTVE, a expliqué que l’intention était que l’espace Gestmusic soit le premier sur lequel Cantado se joindrait à chanter la chanson en direct. Il ne serait donc pas surprenant que le dimanche 2 février être la date choisie pour son long téléviseur.

