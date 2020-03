Blas Cantó annonce ses choristes et confirme Dan Hammond comme directeur musical

* En préparation

Blas Cantó sera sur la scène de l’Eurovision 2020 accompagné de cinq choristes: Pedro Elipe, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Risolia et Dángelo Ortega soutiendront la voix du candidat espagnol lors de sa prestation lors de la grande finale du festival le 16 mai.

Ce sont des artistes multidisciplinaires, formés au chant et aux différents instruments, qui ont une grande expérience de la musique. De plus, les chanteurs qui accompagneront Blas à Rotterdam font partie de leur équipe habituelle lors de spectacles, tournées ou collaborations.

Blas Cantó et ses showgirls pour l’Eurovision 2020

D’autre part, Dan Hammond, le producteur et compositeur de “Universo”, sera le directeur musical de la candidature espagnole et travaillera avec Blas Cantó et les choristes pour que leurs voix soient compactées et sonnent parfaitement dans le Rotterdam Ahoy le 16 mai. .

“Il est important d’avoir une équipe de personnes proches, des amis, qui se connaissent déjà et savent comment nous travaillons. Cela facilite la connexion sur scène et rend la performance plus précise et passionnante”, a déclaré Blas Canto à propos de ses “garçons et les filles. “

Les cinq chanteurs participeront également à la mise en scène de “Univers”, conçu par la scénographe danoise Nicoline Refsing. Le créateur a été acclamé internationalement pour sa proposition scénique de “Mars” dans la dernière édition de l’Eurovision Junior (tenue à Gliwice-Silésie, Pologne). En outre, elle a été directrice créative et productrice de contenu de l’Eurovision 2014.

Rencontrez l’équipe Blas Cantó pour Rotterdam

Dan Hammond est l’auteur et l’un des producteurs espagnols avec plus de projection dans l’industrie, développant son activité professionnelle entre l’Espagne et les États-Unis. Il est un développeur de nouveaux talents et est actuellement également en charge de l’A & R et de la production musicale chez WMG Espagne. Il a travaillé avec des artistes de différents genres tels que Blas Cantó, Carlos Sadness, Gabriela Richardson, Gavin Moss ou Crystal Fighters.

Pedro Elipe Navarro (Saragosse) a des études supérieures en piano, composition et production audio. Compositeur d’artistes de différents genres musicaux et claviériste, il travaille actuellement comme producteur et compositeur de nombreux artistes, et est claviériste et directeur musical de Blas Cantó.

Héctor Artiles González (Santa Cruz de Tenerife) commence sa carrière musicale dans le monde des orchestres. En 2018, il commence à écrire et composer sa propre musique, avec un style personnel influencé par la soul, le R&B et la musique électronique, et crée ses premiers singles aux côtés du producteur américain Vocirus. Il compose et donne actuellement des concerts acoustiques de musique jazz.

Daira Monzón Tejera (Las Palmas) est une chanteuse et compositrice avec plus de 17 ans consacrés au monde du divertissement. Chanteur principal de prestigieux spectacles internationaux et de l’orchestre Panorama lors de quatre tournées à travers l’Espagne, son dernier travail a été celui de showgirl féminine lors des deux dernières tournées de Blas Cantó.

Irene Risolia Gil (Madrid) a étudié le piano, l’harmonie, la composition et la guitare, et a combiné l’enseignement musical avec des études de chant. Elle a travaillé comme chanteuse et présentatrice de couverture sur «Forever King of Pop». Chanteur, pianiste et entraîneur vocal, a été soliste invité pour «Gospel: A Nation Under a Song» à Harlem, NYC; Il a participé à «La Voz»; Il a été l’un des protagonistes de la comédie musicale ABBA Live TV et a travaillé pour la société Yllana.

Daniel Ángelo Ortega Pérez, ‘Dángelo’ (Las Palmas de Gran Canaria) est l’un des compositeurs de “Universo”, avec Ash Hicklin, Mikolaj Trybulec, Blas Cantó et Dan Hammond. De plus, Dángelo est également chanteur et a travaillé avec des artistes tels que Blas Cantó, Beatriz Luengo ou Carlos Rivera. En 2019, il a signé en tant que compositeur avec la maison d’édition Warner Chappell et a reçu sa première nomination aux Latin Grammy.

.