Blas Cantó passera une “nuit au musée” sur la carte postale d’Espagne

Blas Cantó, qui représentera l’Espagne à l’Eurovision 2020, s’est rendu la première semaine de mars à Amsterdam d’enregistrer la carte postale qui sera émise avant sa représentation à la fin du festival, le 16 mai prochain. Il s’agit d’une vidéo de 40 secondes dans laquelle l’artiste apparaît en train de faire une activité locale avec d’autres membres d’une communauté néerlandaise.

Selon la devise de la 65e édition du concours musical européen “Open up”, les cartes postales de cette année ils intégreront les 41 candidats dans la culture et les traditions des différentes communautés du pays d’accueil. Ainsi, près de 200 millions de personnes dans le monde qui voient le festival chaque année pourront visiter les endroits les plus uniques des Pays-Bas, l’un des États les plus divers.

Blas Cantó et Martijn Nieman, directeur de la carte postale de l’Eurovision 2020

Bien que la vidéo de Blas, comme celle du reste des candidats, ne soit pas visible avant le jour de la finale, certaines informations sur le lieu où elle a été enregistrée sont déjà connues, qui ont été choisies parmi plus de 1500 propositions. Finalement, Le chanteur espagnol a emménagé dans un musée près de la capitale, où il passera une nuit pleine de mystère et de surprises, qui rappelle la saga des films “Nuit au musée”, avec Ben Stiller.

“Je suis très content car c’est aussi ma première fois aux Pays-Bas. C’est une équipe merveilleuse, ça vous fait vous sentir spécial et le musée est incroyable. Je suis impatient de voir tout le monde “, a déclaré l’artiste après sa première visite dans le pays.” Les gens me surprennent. C’est comme être à la maison, je pourrais vivre ici. Je pense que je serai très à l’aise lorsque nous arriverons en mai “, a-t-il ajouté avec enthousiasme.

“Blas a des yeux spectaculaires”

Martijn Nieman, directeur bien connu de «La Voz Holanda», est chargé de diriger toutes les cartes postales de l’Eurovision 2020. Il a avancé que toutes les vidéos commenceront par une photo des yeux des candidats, suivant le slogan “Open up”, et a salué l’excellente mise en caméra du représentant espagnol: “Blas a très bien fait, c’est très photogénique. Dans son cas, il fait immédiatement bonne impression car il a des yeux spectaculaires. L’enregistrement s’est bien passé et il a fait tout ce que nous avions demandé. “

