Blas Cantó se produira pour la première fois avec “Univers” au Gala 4 de ‘OT 2020’

* En préparation

Dans la nuit de dimanche 2 février, ‘OT 2020’ a célébré son Gala 3 avec Eli Rosex et Rafa Romera en tant que candidats nominés. De plus, les garçons de l’Académie ont pu apprécier en direct la performance de Beret et Ainhoa ​​Arteta, prédécesseurs d’une visite très spéciale qui aura lieu dimanche 9 février prochain, au Gala 4: celui de Blas Cantó, représentant de l’Espagne au Festival Eurovision 2020, qui chantera pour la première fois en direct “Universo”.

Blas a chanté lors de la présentation officielle de “Univers”

.