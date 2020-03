Blas Cantó se rend à Amsterdam pour enregistrer sa carte postale en tant que représentant de l’Espagne

À 6h00 le 3 mars, Blas Canto était prêt à l’aéroport pour se rendre à Amsterdam pour la première fois et, bien que l’avion soit parti tard, le représentant espagnol est enfin aux Pays-Bas. Il reste un peu plus de deux mois avant le Festival Eurovision 2020; cependant, L’ancien concurrent d’Eurojunior se rend dans le pays hôte pour enregistrer la carte postale de l’Espagne, une vidéo de présentation avant sa représentation de “Univers” le 16 mai.

???? Après un court retard dans le vol, et à partir de 5h30 de marche, @BlasCanto est déjà arrivé à Amsterdam ???????? enregistrer votre carte postale de @Eurovision 2020 # BlasEnAmsterdam

Regardez ???????? https: //t.co/5IFPCazFqP pic.twitter.com/43YfpEBY0y

– eurovision_rtve (@eurovision_tve) 3 mars 2020

Chacun des 41 participants au concours européen de musique a choisi un lieu dans la ville où il enregistrera ses vidéos qui seront ensuite montrées au festival sur le thème “Open up”. Dans chaque tournage, les artistes réaliseront une activité locale avec les Hollandais pour montrer au monde la culture, les traditions et la cohésion de cette communauté si riche de diversité. Grâce aux cartes postales, les Eurofans peuvent voyager sans se déplacer de chez eux vers les endroits les plus spectaculaires du pays d’accueil, une fantastique promotion touristique puisque le concours musical est suivi par près de 200 millions de téléspectateurs dans le monde.

Le chanteur murcien et son équipe sont arrivés à l’aéroport de Schiphol où ils ont été reçus par un membre du producteur chargé de réaliser les vidéos de présentation de l’Eurovision 2020. Pour le moment, on ne sait pas quel est le lieu choisi pour lancer la carte postale de 40 secondes que Canto feraCependant, les stations organisatrices (NPO, NOS et AVROTROS) ont sélectionné une zone d’Amsterdam liée à leurs goûts parmi les plus de 1 500 emplacements proposés.

Sa première fois à Amsterdam

Blas Cantó a avoué à RTVE qu’il n’avait jamais visité la ville des canaux auparavant: “C’est la première fois que je visite Amsterdam et je ne sais pas si j’aurai le temps de voir la ville, mais je suis content d’être enfin là. “Pour le moment, le vainqueur de” Ton visage me ressemble 5 “est calme avec l’alerte coronavirus et continue avec les activités programmées liées à l’Eurovision 2020 et sa participation en tant que conseiller de Vanesa Martín dans «La Voz Kids 2020».

